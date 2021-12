W.Brytania: Prawie 100 tys. nowych zakażeń, rząd nie wprowadza nowych obostrzeń

98 515 nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby - podano w poniedziałek. Mimo to, jak poinformował minister zdrowia Sajid Javid, brytyjski rząd nie zamierza wprowadzać nowych obostrzeń epidemicznych przed końcem roku.

Najnowszy bilans epidemiczny w Wielkiej Brytanii nie zawiera danych ze Szkocji, Walii i Irlandii Północnej, zatem, jak przewiduje Reuters, całkowity dobowy przyrost infekcji w całym kraju prawdopodobnie wynosi ok. 120 tys.



- Nie będzie dalszych środków epidemicznych przed nowym rokiem. Kiedy wejdziemy w nowy rok, wtedy rozważymy, czy powinniśmy wprowadzać kolejne obostrzenia - zapowiedział Javid na konferencji prasowej.



Minister podkreślił, że wysoce zakaźny wariant koronawirusa Omikron stanowi obecnie około 90 proc. nowych infekcji w całej Anglii i wezwał ludzi do ostrożnego świętowania Nowego Roku.



Do tej pory w całej Wielkiej Brytanii stwierdzono 12,2 mln zakażeń, zmarło 148 tys. osób z Covid-19.