W. Brytania: Rząd planuje uregulować hazard przez internet, gdyż rośnie liczba uzależnionych

Brytyjski rząd przedstawił w czwartek od dawna obiecywany plan regulacji sektora gier hazardowych, by dostosować przepisy do współczesnych realiów, czy rosnącego udziału zakładów zawieranych przez internet, w tym przez smartfony.

"Żyjemy w czasach, w których ludzie w kieszeni mają mobilne wirtualne kasyno. To czyni hazard łatwiejszym, szybszym i często przyjemniejszym, ale kiedy coś pójdzie nie tak, ludzie mogą stracić tysiące funtów kilkoma przesunięciami palcem po ekranie" - mówiła w Izbie Gmin minister kultury, mediów i sportu Lucy Frazer.

Według rządowych szacunków w Wielkiej Brytanii jest ok. 300 tys. osób uzależnionych od hazardu, przy czym grający przez internet mają z tym poważniejsze problemy niż odwiedzający kasyna, salony bingo czy punkty bukmacherskie. Organizacje zajmujące się pomocą osobom uzależnionym od hazardu oceniają, że ta liczba może być nawet pięciokrotnie wyższa, a każdego roku tylko w Anglii samobójstwo z powodu hazardu popełnia ok. 500 osób.

Zgodnie z propozycjami wprowadzona zostanie obowiązkowa opłata od firm z branży hazardowej przeznaczona na finansowanie leczenia uzależnionych. Obecnie taka opłata jest dobrowolna, a niektóre firmy przekazują na to zaledwie jednego funta. Ustanowione zostaną limity stawek w automatach do gier w internecie, które mają wynosić od 2 do 15 funtów, przy czym odbędą się konsultacje w sprawie dodatkowej ochrony osób w wieku 18-24 lata. Wprowadzone zostaną środki kontroli mające uniemożliwić grającym duże straty - powyżej 1000 funtów w ciągu 24 godzin lub ponad 2000 funtów w ciągu 90 dni - choć nie jest jeszcze jasne, jak miałoby to w praktyce wyglądać. Ograniczone zostaną oferty typu darmowe zakłady czy bonusy.

Zwiększone mają być uprawnienia regulatora rynku, Komisji ds. Hazardu, tak aby poprzez nakazy sądowe mogła się ona zająć firmami działającymi bez licencji. Likwidacji mają ulec luki prawne pozwalające osobom poniżej 18. roku życia na uprawianie hazardu online lub za pośrednictwem automatów do gry. Powołany zostanie rzecznik praw klientów, który ma zajmować się sporami i decydować o odszkodowaniach w przypadku, gdy ludzie ponoszą straty z powodu zaniedbań operatora w zakresie ochrony graczy.

Wartość sektora gier hazardowych w Wielkiej Brytanii wynosi ok. 14 mld funtów.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński