W. Brytania: "The Guardian": Zełenski dziękuje Polsce za jej kluczową rolę w pomocy

Celem podróży ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego do Polski było przede wszystkim podziękowanie krajowi, który odegrał kluczową rolę w przekonaniu Zachodu do przekazania Ukrainie czołgów i innej broni - pisze brytyjski dziennik "The Guardian".

Gazeta pisze, że Zełenskiego powitały w Warszawie wojskowe honory i wyrazy uznania, i zwraca uwagę, że to jego pierwsza od początku rosyjskiej napaści podróż zagraniczna, która nie była utrzymywana w tajemnicy do momentu przyjazdu, a także pierwsza od tego czasu wspólna podróż ukraińskiej pary prezydenckiej.

"Zełenski przejeżdżał przez Polskę podczas poprzednich podróży zagranicznych, ale do tej pory nie uczynił z niej swojego jedynego celu podróży. Celem podróży do Warszawy było przede wszystkim podziękowanie krajowi, który jest międzynarodowym liderem zwolenników Ukrainy, a także bezpiecznym schronieniem dla ukraińskich uchodźców i węzłem tranzytowym dla wysyłanej na Ukrainę pomocy humanitarnej i broni" - wskazuje "The Guardian".

Dziennik przypomina, że Polska przyjęła ponad milion ukraińskich uchodźców od czasu inwazji Rosji i odegrała kluczową rolę w przekonaniu innych zachodnich mocarstw do dostarczenia czołgów bojowych i innej broni na Ukrainę. Była również pierwszym krajem, który dostarczył Ukrainie odrzutowce myśliwskie.

Informuje, że oprócz już wcześniej dostarczonych czterech myśliwców MiG-29 w środę prezydent Andrzej Duda ogłosił przekazanie następnych czterech i mówił o jeszcze sześciu w najbliższym czasie.