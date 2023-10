W.Buda: będą próby stworzenia rządu po jednej i po drugiej stronie

Będą próby stworzenia rządu po jednej i po drugiej stronie; zobaczymy, jak to się powiedzie - powiedział w środę minister rozwoju i technologii Waldemar Buda w Polsat News.

"Nie jest jasne nic. Będą próby stworzenia rządu po jednej i po drugiej stronie. Zobaczymy, jak to się powiedzie. Oczywiście opozycja tutaj komunikuje, że ma porozumienie w tym zakresie - zobaczymy, jak to wyjdzie. Bo z drugiej strony słyszymy komunikaty, że oni w większości spraw się ze sobą nie zgadzają, więc może być z tym trudno" - powiedział Waldemar Buda odnosząc się do rozmów ws. stworzenia nowego rządu po wyborach.

Jego zdaniem, nawet jeśli okazałoby się rzeczywiście, że opozycja tworzy rząd, "to proszę mi wierzyć, że demokracja na tym polega, że rządy się zmieniają".

"Myśmy wygrali ósme wybory, a trzecie jeśli chodzi o parlament" - wskazał minister. "Jeśli opozycja zyska większość i stworzy rząd, to proszę bardzo. Nikt nie traktuje tego w formie jakiejś dramatycznej porażki. Będziemy obserwować, czy są w stanie realizować swój program" - wskazał Buda. Jak zaznaczył, "interes Polaków się liczy, czyli to, co zapowiedziane będzie realizowane, czy zostaną utrzymane świadczenia, które wprowadziliśmy, czy polityki, kierunki, które były bardzo korzystne - będą realizowane" - podkreślił szef MRiT.

Buda pytany, czy będą nagrody dla gmin w powiatach do 20 tys. za przekroczenie 60 proc. frekwencji w wyborach, odparł: "Oczywiście, że będą. My jesteśmy wiarygodni w tych sprawach".

Premier Mateusz Morawiecki w ubiegłym tygodniu w Karminie (woj. wielkopolskie) zapowiedział, że rząd proponuje dla wszystkich gmin w powiatach do 20 tys. dodatkowe środki 250 tys. zł m.in. dla Kół Gospodyń Wiejskich lub zespołów sportowych, jeżeli się przekroczy pułap frekwencyjny 60 proc.

Buda zapewnił, że rząd zostawia "gospodarkę w rozpędzie teraz". "Ostatni kwartał tego roku będzie najwyższym wzrostem w całym 2023. Gospodarka jest w trendzie wzrostowym" - podkreślił.

Państwowa Komisja Wyborcza podała we wtorek oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych. W wyborach do Sejmu PiS uzyskało 35,38 proc. głosów, KO - 30,70 proc., Trzecia Droga - 14,40 proc., Nowa Lewica - 8,61 proc., Konfederacja - 7,16 proc. PiS w wyborach do Sejmu zdobyło 194 mandaty, KO - 157; Trzecia Droga - 65; Nowa Lewica - 26; Konfederacja - 18.