W całym kraju ruszają I Wojskowe Targi Służby i Pracy - największe w Olsztynie

W piątek i sobotę w całym kraju będą się odbywać I Wojskowe Targi Służby i Pracy. Największą imprezę, połączoną z przysięgą wojskową i debatą o rekrutacji do polskiej armii, zaplanowano w Olsztynie. Targi w Olsztynie otworzy wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak.

Wojskowe Targi Służby i Pracy w Olsztynie otworzy wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, który weźmie też udział w uroczystej przysiędze ponad 500 żołnierzy Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej i Wojsk Obrony Terytorialnej.

Według MON takie targi to szansa dla wszystkich, którzy szukają ciekawej pracy, stałego wynagrodzenia (ponad 4,9 tys. zł miesięcznie od pierwszego dnia służby) lub chcą podjąć nowe wyzwania w swoim życiu.

W Olsztynie odbędą się one w kompleksie koszarowym przy ul. Saperskiej, zarówno w piątek jak w sobotę w godz. 9-18. Wstęp jest bezpłatny, odwiedzający muszą wziąć ze sobą dowód osobisty.

"Targi będą poświęcone promowaniu nowych form pełnienia służby wprowadzonych Ustawą o obronie ojczyzny. Nas, jako zamiejscowy ośrodek w Olsztynie, spotkał zaszczyt, że centralne obchody będą właśnie w Olsztynie" - przekazał dowódca Ośrodka Zamiejscowego Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Olsztynie płk Artur Lichończak.

Podczas targów wszyscy zainteresowani wstąpieniem do wojska będą mogli porozmawiać z zawodowymi żołnierzami i rekruterami. "Będzie możliwość przedstawienia spersonalizowanej ścieżki rozwoju zawodowego w siłach zbrojnych. Zainteresowanym zostaną przedstawione wszystkie aspekty pełnienia służby, czy wstąpienia do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, czy do służby zawodowej. Będzie można poznać, jakie są warunki służby, wynagrodzenia, profity i możliwości rozwoju" - wyjaśnił płk Lichończak. Podkreślił, że w targach będą uczestniczyć także wyższe wojskowe uczelnie tak więc np. maturzyści będą mogli poznać ofertę uczelni wojskowych.

Targom towarzyszy wystawa sprzętu wojskowego. W Olsztynie w koszarach przy ul. Saperskiej będzie można zobaczyć m.in. armatohaubicę samobieżną Krab, koreańską armatohaubicę K9 Thunder, czołg K2, przeciwlotniczy zestaw rakietowy POPRAD, wyrzutnię rakietową WR-40 Langusta, czołg Leopard 2A5, kołowy transporter opancerzony Rosomak, wielozadaniowy śmigłowiec Black Hawk. Zaplanowano też pokazy wyszkolenia żołnierzy, sztuk walki, pokaz pierwszej pomocy i medycyny pola walki, musztrę i występ orkiestry wojskowej z Giżycka oraz koncerty zespołów wojskowych. Będzie też możliwość postrzelania na strzelnicy i skorzystania z symulatorów.

W piątek w Olsztynie zaplanowano także debatę z udziałem ekspertów i głównych dowódców Wojska Polskiego pod hasłem "Strategicznie o rekrutacji w Wojsku Polskim". Dyskusja ma dotyczyć różnych aspektów promowania nowych form służby wojskowej.

Organizowane po raz pierwszy Wojskowe Targi Służby i Pracy odbędą się w każdym województwie. Poza Olsztynem, również w Oławie, Mogilnie, Chełmie, Międzyrzeczu, Skierniewicach, Limanowej, Radomiu, Brzegu, w miejscowości Boguchwała, w Wysokiem Mazowieckiem, Kartuzach, Mysłowicach, Pińczowie, Koninie i Gryfinie.