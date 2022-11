W centrum Chersonia mieszkańcy czekają na ukraińskich żołnierzy

W ukraińskich mediach pojawiają się zdjęcia z centrum Chersonia, na których widać ukraińskie flagi i grupki mieszkańców, którzy - według tych relacji - wyszli na ulice w oczekiwaniu na pierwszych ukraińskich żołnierzy.

Sieci społecznościowe, a za nimi ukraińskie media, publikują zdjęcia mieszkańców Chersonia, którzy w oczekiwaniu na wojska ukraińskie wyszli na plac w centrum miasta.

Chersoń to jedyne miasto obwodowe, które udało się zająć Rosjanom - doszło do tego w pierwszych dniach inwazji. Po ponad ośmiu miesiącach okupacji, strona rosyjska ogłosiła wycofanie swoich wojsk z prawego brzegu Dniepru. To efekt skutecznej ukraińskiej kontrofensywy na południu kraju.

Oficjalnie władze ukraińskie potwierdziły na razie wyzwolenie 12 miejscowości w obwodzie chersońskim. Sytuacji w samym Chersoniu i ruchów wojsk wokół miasta władze nie komentują. Mieszkańców regionu władze proszą o wyjątkową ostrożność.

just/wr/