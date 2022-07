W ćwierć wieku po przejęciu Hongkongu Pekin wciąż walczy tam o władzę

Chiny sprawują kompleksową jurysdykcję nad Hongkongiem i powinien on uszanować chińskie przywództwo - powiedział przywódca ChRL Xi Jinping w piątek w przemówieniu z okazji 25. rocznicy przekazania Pekinowi przez Wielką Brytanię władzy nad regionem. Była to pierwsza wizyta Xi w Hongkongu od pięciu lat.

Według doktryny "jeden kraj, dwa systemy" Chiny zgodziły się w 1997 roku, aby Hongkong po przyłączeniu do Chin przez 50 lat zachował pewien stopień autonomii i system kapitalistyczny.

Xi, cytowany przez AP, w piątek oświadczył, że "nie ma powodu, aby tak dobry system się zmieniał, i musi on zostać zachowany na długo". Jak komentuje agencja, może to oznaczać, że system Hongkongu może w wizji chińskiego przywódcy obowiązywać dłużej, niż pierwotnie określono. Xi ostrzegł jednocześnie, że "ingerowanie zdrajców" w sprawy Hongkongu nie będzie tolerowane, a stabilizacja regionu zależy od tego, by posiadał "patriotyczne" - tj. lojalne wobec Pekinu - władze.

W piątek Xi przewodniczył również ceremonii zaprzysiężenia nowego przywódcy Hongkongu Johna Lee, byłego przedstawiciela służb bezpieczeństwa, który nadzorował tłumienie wielkich prodemokratycznych protestów opozycji w regionie w 2019 roku. Lee zobowiązał się do wierności Hongkongowi i przestrzegania "małej konstytucji" regionu, a także do lojalności wobec rządu w Pekinie.

Ostatnio Xi przebywał w Hongkongu w 2017 roku; ostrzegał wówczas, że nie będzie tolerancji dla jakichkolwiek działań uznanych za zagrażające władzy i stabilności Chin. Miesiące protestów w 2019 roku rządząca Chinami Partia Komunistyczna (KPCh) uznaje za tego typu zagrożenie - wskazuje AP.

To także pierwsza podróż Xi poza Chiny kontynentalne od stycznia 2020 roku i wybuchu pandemii Covid-19. W związku z jego przyjazdem w Hongkongu wzmocniono środki bezpieczeństwa. Tysiące gości musiało wykonywać codzienne testy na obecność koronawirusa i odbyć wcześniej kwarantannę, aby móc obserwować wydarzenia z udziałem Xi w czwartek i piątek.