W cyfryzacji gonimy Europę

Realnym jest, że przy obecnym poziomie cyfryzowania polskich firm, osiągniemy średni poziom europejski w ciągu 5-7 lat – uważa Tomasz Haiduk prezes i założyciel Forum Automatyki i Robotyki Polskiej

Jak zauważył specjalista podczas panelu zatytułowanego Jak sfinansować cyfrową zmianę, który odbył się podczas konferencji Nowy Przemysł 4.0 - nie oznacza to jednak dosięgnięcia liderów, bo ci często prowadzą w sferze cyfryzacji pilotażowe rozwiązania, które nie tylko nie są realne w polskich warunkach, ale których wręcz nie bierze się jeszcze pod uwagę.

To, co kluczowe jest w procesie cyfryzacji polskich firm to plan tego procesu. Nie powinien być on robiony "po łebkach". Często samo przygotowanie planu jak scyfryzować procesy w danej firmie i tego, jakie procesy powinny być nim objęte zajmuje więcej czasu niż sam proces cyfryzacji produkcji.

Bardzo ważnym elementem procesu są ludzie przeprowadzający cyfryzację. To nie mogą być osoby przypadkowe, "po godzinach". - To muszą być pracownicy na pełen etat, którzy mają doświadczenie w procesach produkcyjnych i dobrze wiedzą, co chcemy osiągnąć - tłumaczy Haiduk.

Jego zdaniem warto zainwestować w takich pracowników, ponieważ wówczas faktycznie proces cyfryzacji przyniesie wymierne dla spółki korzyści.