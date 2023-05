W cyklu "Poradnik Pacjenta” NFZ przypomina najważniejsze informacje o podstawowej opiece zdrowotnej

Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach cyklu "Poradnik Pacjenta" przygotowuje materiały informacyjne o systemie. W najnowszej publikacji NFZ przypomina najważniejsze zagadnienia dotyczące podstawowej opieki zdrowotnej.

Podstawowa opieka zdrowotna to przede wszystkim lekarz POZ, który działa w systemie publicznej ochrony zdrowia na podstawie umowy z NFZ. POZ obejmuje także świadczenia pielęgniarki, położnej oraz świadczenia pielęgniarki i higienistki szkolnej udzielane dzieciom i młodzieży.

Aby korzystać z porad lekarza, pielęgniarki i położnej POZ, wystarczy złożyć deklarację ich wyboru w wybranej przychodni. Wyboru można dokonać poprzez złożenie pisemnej deklaracji w przychodni; wysłanie deklaracji w formie elektronicznej, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub po przez Internetowe Konto Pacjenta.

Dwa razy w roku kalendarzowym można bezpłatnie i bez podawania przyczyny, zmienić lekarza, pielęgniarkę i położną POZ. Za każdą kolejną zmianę lekarza, pielęgniarki lub położnej POZ zapłacimy 80 zł. Dodatkowa zmiana deklaracji wyboru lekarza jest bezpłatna np. gdy zmieniamy miejsce pobytu, przychodnia została zamknięta lub wybrany przez nas lekarz POZ przestał w niej pracować.

Do głównych zadań placówek POZ należy m.in. zapewnienie opieki zdrowotnej nad pacjentem i jego rodziną oraz koordynacja tej opieki w systemie.

Placówki POZ działają: od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00. Porady odbywają się stacjonarnie, w formie teleporad lub w domu pacjenta.

NFZ przypomina jednocześnie, że w godzinach nocnych (18.00-8.00) oraz w święta i weekendy doraźnej pomocy udziela nocna i świąteczna opieka zdrowotna.

Na wizytę do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej możesz zapisać się: osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem osoby trzeciej lub drogą elektroniczną.

NFZ zaznacza, że jeśli jesteśmy np. na wakacjach lub w delegacji, możemy skorzystać w miejscu swojego pobytu z porad lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, jeśli nagle zachorowaliśmy lub nasz stan zdrowia nagle się zmienił.

Fundusz radzi, by w sytuacji, gdy rejestracja odmawia zapisania nas na wizytę lekarską, w pierwszej kolejności zwrócić się do kierownika podmiotu leczniczego z prośbą o wyjaśnienie sprawy. Jeżeli pomimo wyraźnej prośby pracownik placówki POZ w dalszym ciągu odmawia zapisania na wizytę, trzeba poprosić o pisemne wyjaśnienia odmowy. Jeśli uznamy, że odpowiedź jest niewystarczająca możemy zwróć się o pomoc do Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Jeżeli naszym zdaniem, zostały naruszone prawa pacjenta warto skontaktować się z Rzecznikiem Praw Pacjenta.

NFZ podkreśla jednocześnie, że o udzieleniu pacjentowi pilnej pomocy medycznej w dniu zgłoszenia decyduje lekarz POZ, nie rejestracja.