W. Czarzasty: aborcja w tym Sejmie nie przejdzie

Aborcja w tym Sejmie, moim zdaniem, nie przejdzie - powiedział we wtorek w RMF FM współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty. Dopóki Lewica nie będzie miała o wiele silniejszej reprezentacji, to te sprawy nie zostaną załatwione – ocenił.

Polityk odniósł się do uwagi, że kwestia aborcji nie znajdzie się w ustaleniach koalicyjnych.

"Jesteśmy partią, która uważa, że prawo kobiety do aborcji do 12 tygodnia jest prawem, o którym ona ma prawo decydować całkowicie. Niestety jest tak, że nie mamy wystarczającej siły przebicia, żeby przeforsować kwestię dwunastego tygodnia. Ustawa zostanie złożona, jedni zagłosują z partii rządzących za nią, inni nie" - powiedział.

"Są dwie partie, które to blokują - pan Hołownia i to jest PSL" - wskazał.

Oświadczył, że "jeżeli chodzi o sprawę aborcji w Polsce - dopóki Lewica nie będzie miała o wiele silniejszej reprezentacji, to te sprawy nie zostaną załatwione".

"W związku z tym apeluję, mówię, robię to bez arogancji, mówię to bardzo grzecznie i z dystansem, do wszystkich tych, którzy technicznie głosowali z różnych względów na inne partie. Proszę państwa, oddaliście głosy na inne partie i słusznie, bo to są partie opozycyjne, ale są tego konsekwencje. Konsekwencją jest na przykład to, że aborcja w tym Sejmie, moim zdaniem, nie przejdzie" - powiedział Czarzasty.

Zgodnie z prawem dokonanie aborcji w Polsce jest możliwe w dwóch przypadkach: gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety lub gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego (gwałt, kazirodztwo).