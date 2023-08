W. Czarzasty: byłoby dobrze, gdyby opozycja spotkała się ws. uzgodnienia wspólnego stanowiska dot. referendum

Dobrze by było, gdyby opozycja spotkała się ws. uzgodnienia wspólnego stanowiska dotyczącego referendum - powiedział PAP współprzewodniczący Nowej Lewicy, szef sztabu Lewicy Włodzimierz Czarzasty.

W rozmowie z PAP Czarzasty podkreśla, że "do wyborów opozycja na pewno nie powinna się atakować". "Tam, gdzie jest możliwość uzgadniania wspólnych stanowisk - powinny być one uzgadniane. Jedną z takich spraw jest kwestia referendum, podejścia do referendum" - dodał. "Dobrze by było, gdyby takie spotkanie nastąpiło" - ocenił.

Drugą sprawą, o której mówi lider Lewicy, jest podpisanie tzw. paktu sejmowego, czyli wspólnego minimum programowego i umowy o współrządzeniu po wyborach. "Jeżeli ktoś z nas robi, ponieważ idą wybory, jakąś wielką imprezę, która będzie imprezą komitetu wyborczego np. 1 października, to też uważam, że organizator powinien z innymi formacjami opozycyjnymi przegadać formę, aby to było jak najbardziej efektywne dla polskiej opozycji" - powiedział Czarzasty.

1 października odbędzie się w Warszawie "Marsz Miliona Serc", który organizuje Platforma Obywatelska i Donald Tusk.

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października; Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów.

W referendum 15 października padną cztery pytania. Pierwsze z nich brzmi: "Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?". Drugie: "Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?". Trzecie: "Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?". Czwarte: "Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?".