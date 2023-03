W.Czarzasty: Chcemy jako Lewica renegocjować konkordat

Chcemy jako Lewica renegocjować konkordat, jesteśmy odpowiedzialną opozycją, my wiemy, że konkordat jest wpisany w konstytucję, ale to nie znaczy, że nie można go wypowiedzieć, że nie można go renegocjować, że nie można go inaczej sformułować – mówił w Gdańsku współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty.

W piątek w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku odbyło się otwarte spotkanie przedstawicieli Nowej Lewicy i Lewicy Razem z mieszkańcami. Wzięli w nim udział m.in. wicemarszałek Sejmu, przewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty oraz posłowie i działacze Nowej Lewicy.

Czarzasty zapewnił, że Lewica nigdy nie będzie przeciwko wierze. "Lewica nigdy nie będzie przeciwko ludziom wierzącym, ale zawsze będzie przeciwko tłustym, aroganckim przedstawicielom kleru" - oświadczył.

"8 mld złotych rocznie jest przekazywanych poza konkordatem na kler. Pytaliśmy premiera Mateusza Morawieckiego już kilka razy. Były zapytania poselskie o to, kto i na co daje te pieniądze. Nie ma odpowiedzi do dzisiaj. 8 mld złotych, w tym oczywiście na Fundusz Kościelny. To jest sytuacja nienormalna. Chcę powiedzieć wszystkim kobietom: nie będziecie miały swoich praw wolnościowych do momentu, kiedy w Polsce nie będzie państwa świeckiego" - podkreślił wicemarszałek Sejmu.

"Chcemy jako Lewica renegocjować konkordat. Jesteśmy odpowiedzialną opozycją. My wiemy, że konkordat jest wpisany w konstytucję, ale to nie znaczy, że nie można go wypowiedzieć, że nie można go renegocjować, że nie można go inaczej sformułować. Trzeba to po prostu zrobić" - podkreślił Czarzasty.

"Nie może być tak, że jest grupa społeczna, która za kasę w sposób ordynarny popiera określoną partię polityczną, bo to jest polityczny, śmierdzący deal polegający na tym, że wy nam dacie pieniądze, wy nam dacie odpowiednie ustawy, wy będziecie robili przeciwko kobietom to co wam powiemy, ale przyjdzie taka niedziela, przyjdzie taki dzień, gdzie w kościołach ci nosiciele dobrej nowiny powiedzą, że dobrą nowiną jest głosowanie na PiS, bo PiS jest partią sprawiedliwą, jest partią uczciwą, jest partią mądrą" - mówił Czarzasty.

"Nie ma na to zgody, nie ma na to zgody polskiej Lewicy. Jest konieczność zafunkcjonowania państwa świeckiego i tak proszę państwa będzie" - mówił podczas spotkania lider Nowej Lewicy.