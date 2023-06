W. Czarzasty do liderów opozycji: nie zmarnujmy tego, co się stało w niedzielę; podpiszmy umowę o współpracy

Pokażmy ludziom, że chcemy współpracować. Nie zmarnujmy tego, co się stało podczas marszu w niedzielę - zaapelował we wtorek do innych liderów opozycji ws. podpisania umowy o współpracy wicemarszałek Sejmu, współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty.

Czarzasty z szefem klubu Lewicy Krzysztofem Gawkowskim podczas konferencji prasowej w Sejmie apelowali do lidera PO Donalda Tuska, prezesa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza i szefa Polski 2050 Szymona Hołowni, aby podpisali pakt sejmowy, którego treść osobiście przekazał przed świętami Wielkiej Nocy, a który zakłada m.in. aby w kampanii wyborczej się nie atakować i wspierać się, a także że po ewentualnej wygranej w jesiennych wyborach podpisać pakt o współrządzeniu.

"Pokażmy ludziom, że chcemy współpracować. Nie zmarnujmy tego, co się stało w niedzielę. Pokażmy ludziom, że potrafimy słuchać ich zdania" - apelował Czarzasty odnosząc się do organizowanego przez PO i Donalda Tuska marszu, w którym uczestniczyli także liderzy Polski 2050, PSL i Nowej Lewicy.

Gawkowski podkreślił, że opozycja powinna po 4 czerwca pójść krok dalej w kierunku rządzenia na jesieni i pokonania w wyborach PiS i Jarosława Kaczyńskiego.

Dodał, że wszystkie ugrupowania łączą m.in. kwestia sprawy wymiaru sprawiedliwości, reformy mediów publicznych, naprawy gospodarki i miejsce Polski w Unii Europejskiej.

Czarzasty podkreślił też, że Lewica ws. paktu sejmowego jest cierpliwa, ale zapowiedział, że będzie dzwonić do liderów opozycji w tej sprawie.

"W przypadku, gdyby się kluby i partie nie zdecydowały, to będziemy namawiali" - zapowiedział polityk. "Jeżeli to się teraz nie zdarzy, to wrócimy do tego po rejestracji list wyborczych" - dodał Czarzasty. "Do miłości trzeba dojrzeć" - podkreślał.