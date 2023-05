W. Czarzasty do opozycji: proszę podpiszmy porozumienie dotyczące współpracy po wyborach

Mówię do przyjaciół z opozycji: proszę podpiszmy porozumienie dotyczące współpracy po wyborach; jeżeli PiS obejmie trzecią kadencję, to będą to rządy autorytarne wybrane w demokratycznym głosowaniu - mówił w piątek w Olsztynie współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty.

"Jeżeli PiS obejmie trzecią kadencję, to będą rządy autorytarne wybrane w demokratycznym głosowaniu" - powiedział Czarzasty na konferencji prasowej. "Jeżeli nie będziemy odpowiedzialni, mówię do przyjaciół z opozycji, to PiS będzie miał trzecią kadencję" - dodał.

Według niego, opozycję po ewentualnym zwycięstwie w wyborach czeka "bardzo trudne współrządzenie". "Polska jest w takim stanie, że jeżeli nie będziemy rozsądnie współrządzili, rozsądnie współpracowali, to nie wyciągniemy Polski z tego stanu zapaści, która w tej chwili w wielu sferach jest" - powiedział Czarzasty.

"Proszę was, chociaż słowo +proszę+ powinno częściej mi przechodzić przez usta, podpiszmy porozumienie dotyczące współpracy po wyborach. Jeżeli tego nie zrobimy, nie będziemy się na was gniewali, nie będziemy mieli żalu, ale dajmy świadomość i wiedzę każdemu, kto będzie głosował na opozycję, że jego głos nie będzie stracony" - powiedział.

Mówił, że Lewica umie "budować mosty". "Chcemy, żeby tymi mostami w jedną i drugą stronę chodziło jak najwięcej ludzi, chcemy, żeby na tych mostach ludzie podawali sobie ręce, chcemy, żeby te mosty doprowadziły nas do demokratycznej Polski" - powiedział Czarzasty.

Lewica przekazała liderom PO, PSL i Polski 2050 projekt "paktu sejmowego", który dotyczy współpracy w kampanii i utworzeniu koalicji po wyborach. Obecnie politycy opozycji analizują dokument.

W projekcie "paktu sejmowego", który został przekazany szefowi PO Donaldowi Tuskowi, szefowi PSL Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi i liderowi Polski2050 Szymonowi Hołowni, strony deklarują ścisłą współpracę w kampanii do Sejmu tak, aby maksymalnie zwiększyć swoją reprezentację i doprowadzić do utworzenia koalicji i powołania rządu.