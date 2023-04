W. Czarzasty do opozycji: przestańmy się spierać

Mamy olbrzymie przesłanie do opozycji w Polsce: przestańmy się spierać. Jesteśmy jednością, demokracją, mamy wspólnego wroga – powiedział w środę w Krakowie wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (Lewica).

"Usługi publiczne, transport, szpitale dobrze zarządzane, renta wdowia, państwo świeckie, prawa kobiet, prawa wolnościowe - to są te hasła, z którymi Lewica idzie, szła i będzie szła do wyborów" - powiedział Włodzimierz Czarzasty w środę na konferencji prasowej u podnóży Wawelu.

Zaapelował do opozycji o zgodę. "Mamy olbrzymie przesłanie do opozycji w Polsce: przestańmy się spierać, przestańmy się kłócić, tworzyć sztuczne konflikty" - podkreślił współprzewodniczący Nowej Lewicy.

Nawiązał też do wezwania szefa PO Donalda Tuska do udziału w marszu zapowiedzianym na 4 czerwca. "Bez względu na to co myślimy na organizacji marszu 4 czerwca, co myślimy o sobie w różnych sprawach programowych - jesteśmy jednością, jesteśmy za demokracją, mamy wspólnego wroga, który tę demokrację codziennie niszczy" - powiedział Czarzasty.

W imieniu klubu Lewicy zaprosił wszystkie partie na marsz 1 maja, który rozpocznie się o godz. 10.30 przed Pałacem Kultury w Warszawie.

Posłowie Lewicy, którzy uczestniczyli w konferencji prasowej, zwracali uwagę na drożyznę, inflację, kryzys demograficzny oraz szkolnictwo publiczne.

"Drożyzna zjada coraz mocniej dochody zwykłych gospodarstw domowych. Nie jest wywołana przez rzekomą spiralę płacową, tylko przez chciwość wielkich korporacji" - oceniła wiceprzewodnicząca klubu Lewicy Magdalena Biejat. Jej zdaniem duże firmy podnoszą marże korzystając z tego, "że jesteśmy psychicznie przygotowani na to, że podwyżki będą".

"Tych zysków nie jest w stanie rząd Prawa i Sprawiedliwości ograniczyć. Trzęsie się przed wielkimi korporacjami, godzi się na zawyżone marże firm paliwowych i Orlenu. Zamiast ograniczyć zyski deweloperów i banków dopłaca grube miliardy z naszego budżetu do ich kieszeni" - mówiła posłanka. Dodała też, że potrzebne są podwyżki dla pracowników, zwłaszcza sektora publicznego.

Posłanka Daria Gosek-Popiołek zwróciła uwagę na sytuację mieszkaniową w kontekście inflacji. Jak mówiła, kryzys mieszkaniowy widać w Krakowie, gdzie 1 mkw. kosztuje średnio 13 tys. zł. "Propozycje PiS nie rozwiążą tego problemu, bo coraz więcej osób nie ma zdolności kredytowej" - powiedziała Gosek-Popiołek. Poinformowała, że propozycja Lewicy to budowa mieszkań przez samorządy i państwo.

Poseł Maciej Gdula zwracał uwagę na kryzys demograficzny. Jak zaznaczył, zaostrzone prawo aborcyjne zniechęca kobiety do zachodzenia w ciążę. Jego zdaniem mamy też do czynienia z upadkiem szkoły publicznej, ponieważ nauczyciele są niedofinansowani, a coraz więcej rodziców woli zapisać dziecko do szkoły prywatnej.