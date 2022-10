W. Czarzasty do wyborców PiS: Lewica jest gwarantem, żeby następny rząd niczego wam nie zabrał

Nie wierzcie, że tylko PiS jest gwarantem waszych świadczeń. Lewica jest gwarantem tego, żeby następny rząd niczego wam nie zabrał - mówił wicemarszałek Sejmu, współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty zwracając się do elektoratu Prawa i Sprawiedliwości.

W niedzielę odbyły się Rady Krajowe Nowej Lewicy i Razem, które zdecydowały w uchwałach o kontynuowaniu współpracy i zwołaniu na 10 grudnia wspólnego kongresu programowego; odbyła się też część otwarta dla mediów, na której wystąpili liderzy.

Włodzimierz Czarzasty podczas swojego wystąpienia podkreślił, że stosunek do Unii Europejskiej, obrona konstytucji czy praworządność to są sprawy, które łączą całą opozycję.

Przypomniał też o sprawach, których rozwiązanie jest szczególnie ważne dla Lewicy i w tym kontekście wymienił m.in. politykę mieszkaniową, problem skrajnej biedy, niskie świadczenia emerytalne, wykluczenie transportowe, a także brak dostępu do lekarzy specjalistów, w tym do geriatrów, problemy dotyczące opieki okołoporodowej czy wysoki wskaźnik umieralności na nowotwory.

"Po to jest Lewica, żeby o takich sprawach przypominać i po to jest Lewica, że jak dojdziemy do władzy i będziemy współrządzili, żeby te problemy były rozwiązywane" - mówił polityk.

Czarzasty zaapelował do wyborców Lewicy. "Wiele partii będzie obiecywało wam realizację waszych marzeń, ale tylko Lewica jest gwarantem, że wejdą one w życie" - podkreślał. "Tylko Lewica po wyborach o nich nie zapomni" - dodał.

Zwrócił się także do klasy średniej, która boi się utraty statusu majątkowego. "Lewica będzie gwarantem waszej stabilności finansowej" - zadeklarował.

Polityk adresował swoje słowa również do elektoratu PiS. "Nie wierzcie, że tylko PiS gwarantem waszych świadczeń. To nie jest prawda. Lewica jest gwarantem tego, żeby następny rząd niczego wam nie zabrał" - mówił.

"Panie Kaczyński, panie Morawiecki, panie Duda, macie z kim przegrać" - stwierdził Czarzasty.