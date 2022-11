W.Czarzasty: jesteśmy ekipą, przygotowujemy się do wyborów, będziemy walczyli o głosy

Jesteśmy ekipą, przygotowujemy się do wyborów, będziemy walczyli o głosy jako jedna wielka Lewica – zapewniał w czwartek podczas konferencji prasowej w Zielonej Górze wicemarszałek Sejmu, współprzewodniczący Lewicy Włodzimierz Czarzasty.

W czwartek "ekipa" parlamentarzystów Lewicy w Zielonej Górze rozpoczęła wizytę woj. lubuskim w ramach trasy "Bezpieczna Rodzina". W dalszej części dnia politycy odbędą cykl otwartych spotkań w Słubicach, Drezdenku, Międzyrzeczu i Gorzowie Wlkp.

O poranku, politycy Lewicy przyjechali na najpopularniejsze wśród zielonogórzan targowisko miejskie przy ul. Owocowej, gdzie o tej porze panuje duży ruch. Tam rozmawiali z mieszkańcami o ich problemach, rozdawali ulotki ze swoimi postulatami oraz zbierali podpisy pod projektem ustawy dot. "renty wdowiej".

"Jeździmy ekipą - wszyscy posłowie, wszystkie posłanki. Jeździmy jako partia Lewica, jeździmy jako Partia Razem, różni to nas od innych formacji. Nie robimy tego lidersko, jednoosobowo. Nie krytykujemy nikogo, ale chcemy powiedzieć jesteśmy ekipą, przygotowujemy się do wyborów, będziemy walczyli o głosy, będziemy walczyli o głosy jako jedna wielka Lewica. Czy będzie jakaś koalicja w przyszłości czy nie - nie tylko od nas to zależy. Ale na pewno pójdziemy wspólnie do wyborów" - powiedział Czarzasty.

Nawiązując do objazdu po Polsce prezesa PiS Czarzasty wskazał, że politycy Lewicy w odróżnieniu od niego jeżdżą bez obstawy. Mówił, że podczas środowej wizyty w Koninie, wraz z uczestnikami spotkania zastanawiał się, jak wielkim dla Polski "szlachetnym kamieniem" musi być Jarosław Kaczyński, że pilnuje go 80 policjantów i firma ochroniarska.

"My nie mamy aspiracji do skarbu, ani do diamentu. Nie prosimy policjantów, nie wynajmujemy żadnej ochrony(...) Jest z nami marszałek Sejmu, są z nami posłowie, są z nami posłanki, są byli senatorowie (…) po prostu jakoś się nie boimy o swoje życie i zdrowie. I ten element otwartości, ten element odpowiadania na wszystkie pytania, ten element wpuszczania i zapraszania wszystkich ludzi na nasze spotkania - to jest to, co chcemy, żeby nas wyróżniało, żeby wyróżniało opozycję" - mówił Czarzasty.

Po wznowieniu objazdu po kraju politycy Lewicy nadal promują pakiet rozwiązań pod wspólnym hasłem "Bezpieczna Rodzina" z mocnym akcentem na część dotyczącą polityki senioralnej. Podczas wyjazdów są także zbierane podpisy pod obywatelskim projektem ustawy dotyczącym "renty wdowiej".

Obecnie renta rodzinna w przypadku, gdy umrze jedno ze współmałżonków, to 85 procent wyższego świadczenia. Zgodnie z projektem obywatelskim po śmierci współmałżonka będzie można zachować swoje świadczenie i powiększyć je o 50 procent renty rodzinnej po zmarłym małżonku lub pobierać rentę rodzinną po zmarłym małżonku i 50 procent swojego świadczenia.

"To rozwiązanie systemowe polega na tym, że do tego co jest dziś dodajemy 50 procent drugiego świadczenia. To da godne życie. Jesteśmy co do tego przekonani. Zbieramy podpisy razem z OPZZ-em, za chwilę rejestrujemy ten projekt w Sejmie i wtedy masowo zbieramy podpisy pod tym projektem" - powiedział Czarzasty.

"To jest nic innego, jak tylko pomysł na to, żeby systemowo, jednorazowo a nie za każdym razem - chwaląc się +mamy dla was kasę, jesteśmy świetni, zbliżają się wybory, będzie nawet 15. emerytura+. To jest rozwiązanie systemowe, które daje poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji i po prostu zapewnia normalne funkcjonowanie, normalne życie po tym, jak sobie na to zapracowaliśmy" - dodał poseł Arkadiusz Iwaniak.

Politycy Lewicy chcą, by "renta wdowia" nie była jedynie projektem Lewicy, lecz by stała się projektem obywatelskim. By tak się stało potrzeba 100 tys. podpisów z poparciem tego rozwiązania legislacyjnego.

Na otwartych spotkaniach politycy Lewicy przedstawiają działania podejmowane na forum parlamentu i złożone przez ich klub projekty ustaw. Zapewniają, że podczas objazdu po Polsce wsłuchują się także w problemy obywateli.