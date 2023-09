W. Czarzasty: KE nie wymaga od nas przyjęcia migrantów na siłę

Komisja Europejska nie wymaga od nas przyjęcia migrantów na siłę, a po drugie nie wymaga od nas pieniędzy, jeśli byśmy ich nie przyjęli - mówił w piątek współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty. Tymczasem - jak wskazał - "rząd PiS straszy Polki i Polaków mówiąc, że jest konieczność przyjęcia migrantów z zagranicy".

Grupa EPL w PE, do której należy PO i PSL, zawnioskowała o debatę pt. "Pilna konieczność przyjęcia paktu migracyjnego". Debata ma odbyć się w najbliższą środę.

W piątek rano premier Mateusz Morawiecki wygłosił oświadczenie, w którym mówił, że "partia (Donalda) Tuska i Webera (Manfreda, przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowe - PAP) w przyszłym tygodniu chce przepchnąć w Parlamencie Europejskim pakt, który w ostateczności zmusi Polskę do przyjmowania nielegalnych imigrantów". "Unijni biurokraci za nic mają bezpieczeństwo Polski i po prostu chcą zrealizować swój obłędny plan" - powiedział szef rządu.

Według Włodzimierza Czarzastego "stworzono zagrożenie, którego nie ma". "Rząd PiS w tej chwili straszy Polki i Polaków mówiąc +jest konieczność przyjęcia migrantów z zagranicy+, +że to jest przymus i jeżeli nie przyjmiemy to będziemy płacić karę+. Problem polega na tym, że nie ma takiego paktu. Komisja Europejska po pierwsze nie wymaga od nas przyjęcia emigrantów na siłę. A po drugie nie wymaga od nas pieniędzy, jeśli byśmy ich nie przyjęli" - wskazywał Czarzasty na konferencji prasowej w Olsztynie.

Jak dodał, "Komisja Europejska stwierdziła jasno i precyzyjnie, że kraj, który przyjął miliony Ukraińców jest z tego zwolniony i (...) ma prawo wystąpić o rekompensatę finansową". Według Czarzastego "problem polega na tym, że Morawieckiemu rękę drży, by o rekompensatę do Komisji Europejskiej wystąpić". "Na bazie tego bezczelnego kłamstwa rozpisane jest referendum, które ma zdecydować o tym, czy godzimy się na przyjęcie emigrantów czy nie" - powiedział polityk Lewicy.

"Mówię wam: jesteście oszustami, mieszacie ludziom w głowach w sprawie dwóch tysięcy ludzi, a jednocześnie można wizę w różnych miejscach, w tym, co jest haniebnie, za murem polsko białoruskim, kupić za 1500 euro, bez żadnej kontroli, z prawem do wjazdu, bez względu na to, jaką ma przyszłość, jakie ma intencje"- wskazał Czarzasty.

"Nie będę komentował kłamstw pisowskich, będę je ośmieszał, będę mówił że +są cyniczne+, będę mówił, że prowadzą tylko do jednej rzeczy +skłócić naród i mieć 5 punktów więcej" -powiedział Czarzasty.

Przed wakacjami w Brukseli na posiedzeniu ambasadorów państw członkowskich przy UE zablokowano mandat do negocjacji z PE nad rozporządzeniem o zarządzaniu kryzysowym, które jest elementem unijnego paktu migracyjno-azylowego. Rozporządzenia nie poparły wtedy Węgry, Polska, Austria, Czechy, Niemcy, Słowacja i Holandia.

Przewodnicząca PE Roberta Metsola w rozmowie z PAP powiedziała, że liczy na szybkie odblokowanie dyskusji pomiędzy państwami członkowskimi na temat reformy polityki migracyjnej w UE. Rozmowy w tej sprawie trwają od kilku lat. Zaznaczyła, że zachowuje jednak "optymizm", wskazując, że ma nadzieję na szybki przełom w sprawie rozporządzenia "w tym tygodniu lub w przyszłym tygodniu", tak aby cały pakt migracyjny mógł zostać przyjęty przed wyborami europejskimi w czerwcu 2024 r.

Polska sprzeciwia się zapisom paktu azylowo-migracyjnego. Nasz kraj uważa obowiązkową solidarność w oparciu de facto wyłącznie na relokacji lub karach finansowych za nieprzyjmowanie migrantów za całkowicie niewłaściwą.

Stały Przedstawiciel Polski przy UE Andrzej Sadoś wezwał wcześniej prezydencję hiszpańską w Radzie UE do podjęcia wysiłków na rzecz osiągnięcia konsensusu w dalszych pracach nad reformą polityki migracyjnej i azylowej zgodnie z konkluzjami Rady Europejskiej z grudnia 2016 roku, czerwca 2018 roku i czerwca 2019 roku w szczególności w sprawie dobrowolnego wyboru środków wsparcia kraju pod presją migracyjną, w tym relokacji.