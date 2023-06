W. Czarzasty: Lewica ma plan kampanii rozpisany do 15 października

Mamy rozpisany plan kampanii wyborczej do 15 października - powiedział PAP szef sztabu Lewicy, wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Jak dodał, już w nadchodzącym tygodniu odbędzie się inauguracja letniej trasy Lewicy oraz duża konwencja ws. polityki senioralnej.

Lewica w mijającym tygodniu zakończyła trasę pod hasłem "Bezpieczna rodzina", ale - jak podkreśli Czarzasty - jego formacja ma rozpisane działania kampanijne do 15 października, czyli daty, o której mówi się w kontekście terminu wyborów parlamentarnych.

W poniedziałek Czarzasty - współprzewodniczący Nowej Lewicy - wraz ze współprzewodniczącym partii Razem Adrianem Zandbergiem i wiceszefem Nowej Lewicy Andrzejem Szejną udają się z wizytą roboczą do Wiednia, gdzie spotkają się m.in. z liderem Socjaldemokratycznej Partii Austrii Andreasem Bablerem, burmistrzem Wiednia Michaelem Ludwigiem i zarządem firmy, która w imienia stolicy Austrii buduje na tani wynajem. Według Czarzastego, jest to największy program europejski, a także jeden z wiodących postulatów polskiej Lewicy w nadchodzących wyborach.

"Jedziemy wymienić się doświadczeniami i przygotować olbrzymią wizytę na jesieni w tej sprawie w Wiedniu jako element programu, który będziemy chcieli po wyborach wprowadzić" - powiedział Czarzasty.

W piątek spod Pałacu Kultury i Nauki liderzy Lewicy ruszą w letnią trasę, której pierwszym przystankiem będzie Łódź; w sobotę odwiedzą Dąbrowę Górniczą, gdzie ma się odbyć konwencja dotycząca polityki senioralnej. "To będzie olbrzymie wydarzenie, gdzie będziemy mówić o naszej propozycji dotyczącej renty wdowiej i programu dla starszego pokolenia" - podkreślił szef sztabu.

Jak wskazał, miejsce wydarzenia nie jest przypadkowe. "Dąbrowa Górnicza ma najlepiej w Polsce rozbudowaną pomoc dla starszego pokolenia" - podkreślił Czarzasty. Dodał, że prezydentem miasta jest tam wybrany z list Lewicy Marcin Bazylak.

We wtorek 4 lipca w Warszawie ma się odbyć organizowany przez Lewicę okrągły stół ws. psychiatrii dziecięcej. "Organizujemy takie okrągłe stoły w całym kraju, ale to będzie olbrzymie wydarzenie. Temat jest ważny i cieszy się on bardzo dużym powodzeniem" - podkreślił Czarzasty.

Z informacje PAP wynika, że w lipcu odbędą się trzy konwencje Lewicy. Wspomniane już wydarzenie w Dąbrowie Górniczej, ale także wydarzenie dotyczące praworządności, za które odpowiada wiceszef klubu Krzysztof Śmiszek (8 lipca), oraz konwencja o świeckim państwie (pod koniec miesiąca). Szereg wydarzeń zaplanowano także na sierpień, a szczyt konwencji ma się odbyć we wrześniu.