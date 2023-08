W. Czarzasty: Lewica w upływającej kadencji Sejmu złożyła 230 projektów ustaw

W upływającej kadencji Sejmu Lewica złożyła 230 projektów ustaw; gdyby zostały wprowadzone w życie, Polska byłaby bezpieczna - mówił w sobotę wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Posłowie Lewicy złożyli ponad 36 tys. interpelacji, a ich frekwencja w głosowaniach wyniosła blisko 97 proc. - poinformowano.

Lewica podczas sobotniej konwencji w Warszawie podsumowała swoją pracę w Sejmie w ciągu ostatnich czterech lat. "230 ustaw złożonych przez Lewicę, jakby te ustawy zostały wprowadzone, to Polska byłaby bezpieczna" - powiedział wicemarszałek Sejmu, współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty.

Odniósł się też do hasła wyborczego PiS "Bezpieczna przyszłość Polaków" przedstawionego w piątek przez prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego. "Proszę pana, 1,8 mln Polaków żyje w skrajnej biedzie, w tym 350 tys. dzieci. Skrajna bieda to poniżej 600 zł na osobę w rodzinie, niech pan tym ludziom powie o bezpieczeństwie socjalnym rodzin" - zwrócił się do prezesa PiS Czarzasty.

Polityk Lewicy zwracał też uwagę, że w Polsce brakuje 1,5 mln mieszkań, 1,2 mln mieszkań nie ma łazienek, a 6,5 mln mieszkań nie ma gazu, 2,5 mieszkań nie ma centralnego ogrzewania. "Niech pan powie Polakom o bezpieczeństwie mieszkaniowym" - apelował Czarzasty. Jak wskazał, 13,8 mln ludzi w Polsce nie ma dostępu do transportu publicznego, a 300 tys. połączeń PKS zostało zlikwidowanych przez ostatnich sześć lat.

Czarzasty zauważył, że Polacy płacą krocie za lekarstwa. Zaprezentował paragon za swoje lekarstwa opiewający na kwotę 685,87 zł. "To jest paragon, który Polacy płacą za lekarstwa" - podkreślił.

Jak dodał, w Polsce jest 500 geriatrów i jeden taki lekarz przypada na 20 tys. Polaków. Czarzasty zwracał też uwagę m.in. na złą sytuację demograficzną w Polsce, niskie zarobki nauczycieli czy brak pozyskania funduszy europejskich na KPO.

Dyrektor ds. legislacyjnych klubu Lewicy Dariusz Standerski przekazał, że politycy Lewicy w ciągu ostatnich czterech lat złożyli ponad 36,5 tys. interpelacji, a także złożyli ponad 40 zawiadomień do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez polityków PiS.

Wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy Paulina Piechna-Więckiewicz dodała, że posłowie i posłanki Lewicy wygłosili 6,775 tys. wystąpień z mównicy sejmowej, a frekwencja polityków Lewicy w głosowaniach wyniosła blisko 97 proc.