W. Czarzasty: nie będziemy domagać się zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego, bo prezydent Duda jej nie zwoła

Nie będziemy domagać się zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego, ponieważ prezydent Andrzej Duda jej nie zwoła – podkreślił lider Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty. Jak dodał, szef MON Mariusz Błaszczak powinien podać się do dymisji. To już nie jest kwestia odpowiedzialności; to kwestia honoru - mówił.

Wojskowe służby prasowe potwierdziły wtorkowe informacje "Rzeczpospolitej", że szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Rajmund Andrzejczak i Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Tomasz Piotrowski złożyli wypowiedzenie stosunku służbowego.

Czarzasty zwracając się we wtorek na konferencji prasowej we Wrocławiu do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, premiera Mateusza Morawieckiego, szefa MON Mariusza Błaszczaka oraz prezydenta Andrzeja Dudy powiedział, że "oszukują oni Polaków opowiadając o bezpieczeństwie Polski".

"Prawda wyszła na jaw. Panie ministrze Błaszczak chciałem panu powiedzieć, bo może pan tego nie wie, za granicą jest wojna, na Bliski Wschodzie rozpoczęła się wojna, a wy w trakcie kampanii wyborczej mówicie, że Polska jest absolutnie bezpieczna, a struktury wojskowe funkcjonują absolutnie fantastycznie. I nagle dwóch najważniejszych wojskowych w Polsce podaje się do dymisji" - mówił na konferencji prasowej we Wrocławiu Czarzasty.

Jak podkreślił, "PiS nie jest w stanie zarządzać armią".

Lider Lewicy powiedział, że szef MON powinien podać się do dymisji. "To już nie jest kwestia odpowiedzialności, bo odpowiedzialny pan nie jest; to jest kwestia honoru" - mówił Czarzasty.

Dodał, że nie będzie wzywał do zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego. "Wiem, że pan prezydent nie zauważy tego co się stało i rady nie zwoła. Pan wie jaka jest sytuacja w wojsku polskim i pan w ogóle na to nie reaguje" - powiedział Czarzasty zwracając się do prezydenta Andrzeja Dudy.

Współprzewodniczący Nowej Lewicy podkreślił przy tym, że uważa, iż Rada Bezpieczeństwa nt. sytuacji w wojsku powinna być zwołana. "Ale ja wiem, że prezydent tego nie zrobi, ponieważ jakby zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego, to by uznał, że jest jakiś problem. Po co na kilka dni przed wyborami z punktu widzenia prezydenta przyznawać się, że wojsko jest w nieładzie - to byłoby przyznanie się od winy" - mówił.