W.Czarzasty: nie ważne, czy będzie jedna lista wyborcza opozycji, czy dwie; ważne, by odsunąć PiS od władzy

Nie jest najważniejsze, czy będzie jedna lista opozycji w wyborach, czy dwie. Ważne, by odsunąć PiS od władzy - powiedział lider Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty. Powinniśmy jako opozycja podpisać deklarację dotyczącą utworzenia koalicji rządowej po wyborach - dodał.

Czarzasty zabrał głos podczas wtorkowego spotkania zorganizowanego przez byłych prezydentów - Aleksandra Kwaśniewskiego i Bronisława Komorowskiego, w którym biorą udział również inni liderzy opozycji.

Według polityka Nowej Lewicy opozycja powinna być odpowiedzialna i rozmawiać ze sobą. "Nie jest najważniejsze, czy będzie lista jedna, czy dwie, czy trzy. Ważne jest to, by te listy były zwycięskie, by odsunąć PiS od władzy" - oświadczył.

Jak wskazał, "polskie rodziny w ostatnich miesiącach ostatecznie dostrzegły, że PiS nie zapewni im bezpieczeństwa". "Patrzę więc w stronę opozycji z nadzieją - musimy współpracować, wykazywać się rozsądkiem i umiarem, by nie zawieść tych nadziei. Bezpieczeństwo to współpraca" - zaznaczył.

"Myślę, że to jest dobry moment, by przy okazji naszego spotkania powiedzieć o takich marzeniach - marzeniach o mapie drogowej dla opozycji. Chciałbym, prosiłbym, błagałbym, apelowałbym o to, by spróbować do końca roku zrobić kilka spraw. Uważam, że powinniśmy do końca roku zawrzeć pakt senacki z udziałem środowisk, które tu siedzą, z udziałem samorządowców" - powiedział. Dodał jednocześnie, że "pakt senacki to za mało". "Proszę was, byście rozważyli możliwość stworzenia jednego wspólnego komitetu wyborczego do Senatu" - powiedział Czarzasty.

Jego zdaniem powinna również zostać podpisana deklaracja dotycząca utworzenia koalicji rządowej po wyborach, by "dać jasny sygnał wszystkim wyborczyniom i wyborcom w Polsce, że żaden głos oddany bez względu na to, na kogo z opozycji, nie zostanie zmarnowany".

"Myślę, że zbliża się ten czas, przed którym uciekamy, żeby podjąć ostateczną decyzję w sprawie startu do Sejmu. Nie namawiam na szybkie decyzje, namawiam was i siebie i proszę o decyzje mądre, rozsądne, zdystansowane. Uważam również, że powinniśmy stworzyć w najbliższym czasie plan na pierwsze sto dni rządzenia, uznać, co jest dla nas najważniejsze i pokazać to ludziom i dać im nadzieję, dać ludziom spokój i rozsądek" - wskazał.

Czarzasty w swym wystąpieniu mówił również o wielowymiarowości bezpieczeństwa Polski, które - jak podkreślał - zapewnia m.in. sojusz z USA, członkostwo w NATO i UE. Według niego, "przyszły rząd musi skończyć z polityką szczucia na Brukselę i na jeden czy drugi naród".

"Ale partnerzy na Zachodzie muszą być świadomi, że przyszły polski rząd będzie wolny od PiS-owskich obsesji, ale będzie też ściśle realizował polską rację stanu w polityce wschodniej, klimatycznej i energetycznej" - oświadczył. Jak dodał, bezpieczeństwo Polski to silna i niepodległa Ukraina, a "oś Kijów-Warszawa powinna być, obok osi Paryż-Berlin, drugim napędem UE".

Czarzasty wskazał, że bezpieczne państwo to takie, w którym "prezes banku centralnego nie występuje w roli gawędziarza zabawiającego naród i wprowadzającego w błąd polskie rodziny" oraz takie, w którym "władza nie szczuje jednych obywateli na drugich, nie tworzy teorii spiskowych i nie wykorzystuje niezabliźnionych ran do zbijania kapitału politycznego".

Polityk zauważył, że bezpieczne państwo ma stabilny system prawny, niepodważalne wyroki sądowe, wolne media, niezależną kulturę, jak i odpowiedzialną politykę klimatyczną. "Bezpieczeństwo to również bezpieczna rodzina. Dziś względny dobrobyt polskich rodzin jest zagrożony przez inflację, stopy procentowe i rosnące ceny energii" - podkreślił.

"Bezpieczeństwo to również bezpieczeństwo kobiet. Bezpieczne państwo to takie, w którym kobieta w ciąży nie boi się iść do szpitala, bezpieczne państwo to takie, w którym ratowanie życia matki nie jest dla lekarzy aktem heroizmu" - mówił Czarzasty. Jak ocenił, nie będzie zagwarantowanych praw kobiet, jeśli nie będzie świeckiego państwa.

Przed wejściem na salę obrad Czarzasty był pytany przez TVN24 o swoją wypowiedź, że opozycja jest dogadana w sprawie wyborów. "Nie rozmawiamy w tej chwili o ilości list" - podkreślił. Przypominał, że jest to czwarte spotkanie, na których są obecni przedstawiciele opozycji. "To jest czwarte spotkanie, na którym mówimy, że idziemy wspólnie, tak? Jeżeli wejdziemy do Sejmu, a liczymy, że przejmiemy władzę, to przecież będziemy wspólnie tworzyli rząd. I tak trzeba rozumieć moje słowa i tak trzeba rozumieć całe przesłanie" - wyjaśnił swoje słowa wicemarszałek Sejmu.

Dopytywany, jak należy wejść, żeby rządzić, lider Nowej Lewicy wskazał, żeby po pierwsze trzeba podpisać pakt senacki. Dodał, że po drugie należy dogadać się co do tego, jakie będą pierwsze sto dni rządów. "A po trzecie podpisać jakąś umowę, która będzie mówiła, że jeśli wejdziemy do Sejmu, to wspólnie powołamy rząd, tak, żeby żaden głos nie był zmarnowany" - kontynuował. "I po ostatnie wreszcie, zdecydować, w jakiej formule idziemy do Sejmu, bo do Senatu już jest chyba sprawa przesądzona" - ocenił. "Trzeba rozmawiać i tyle" - dodał.

