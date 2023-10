W.Czarzasty oskarżył państwowe spółki i ministerstwa o udział w kampanii po stronie PiS

Współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty oskarżył w środę spółki skarbu państwa, ministerstwa i telewizję publiczną o udział w kampanii wyborczej po stronie PiS. Oskarżam PiS, że okłamujecie ludzi w kampanii wyborczej i zabieracie możliwość równego startu wszystkim w Polsce - dodał.

"Chciałem złożyć wobec Prawa i Sprawiedliwości akt oskarżenia. Oskarżam was o to, że okłamujecie ludzi w trakcie kampanii wyborczej i zabieracie możliwość równego startu wszystkim w Polsce" - mówił w Bielsku-Białej Włodzimierz Czarzasty.

Polityk Nowej Lewicy oskarżał "przedstawicieli spółek Skarbu Państwa, że zajęły się kampanią wyborczą". "Finansują program PiS. Finansują z pieniędzy państwowych elementy programowe oraz nagłaśniają rzeczy, które PiS ma najważniejsze w swoim programie. Nie po to jesteście, żeby z pieniędzy spółek, wbrew interesom spółek, brać udział w kampanii wyborczej" - podkreślił.

Polityk oskarżył kierujących spółkami Skarbu Państwa, że "wygrywali w wielu miejscach konkursy, które były znaczone". "Wygrywaliście konkursy do zarządów, a będąc ich członkami, wpłacacie olbrzymie kwoty pieniędzy na konto ludzi, którzy kandydują z PiS. Wyprowadzacie w tej sposób - uważam - środki finansowe ze spółek Skarbu Państwa. To, co robicie jest nieuczciwe. Moim zdaniem, jest to też niezgodne z prawem" - oświadczył.

Zdaniem Czarzastego, resorty w rządzie wykorzystując państwowe pieniądze pokazują "swoich ministrów, jako dobroczyńców narodu, na billboardach, w reklamach telewizyjnych". "Mam propozycję: płaćcie za to sami, z własnych kieszeni" - podkreślił.

Włodzimierz Czarzasty oskarżył też publiczną telewizję "o absolutny, jednostronny udział w robieniu kampanii wyborczej jednej partii". "Przypominam telewizji publicznej: jesteście własnością wszystkich obywateli i powinniście się zachowywać przyzwoicie" - powiedział.

Lider partii Razem Adrian Zandberg ocenił, że dobry wynik lewicy jest kluczowy, by odsunąć PiS od rządów. "Od dobrego wyniku Lewicy i Trzeciej Drogi będzie zależało to, czy dojdzie do politycznej zmiany" - akcentował. Zaapelował też do sympatyków, by zachęcali niezdecydowanych do głosowania.

"Jesteśmy na ulicach. Mówimy o programie lewicy: o mieszkaniach, o rynku pracy, o liberalizacji ustawy antyaborcyjnej, o wprowadzeniu w Polsce zasad świeckiego państwa, o wzmocnieniu usług publicznych, o konkretach, które zmienią państwa życie, jeśli uda nam się zwyciężyć w wyborach. Przekonajcie znajomych. W ten sposób przyczynicie się do tego, że odsuniemy tę złą, zmęczoną władzę i zamienimy ją w taką, która uczyni Polskę europejską, nowoczesną, zamożną" - powiedział Zandberg.

Posłanka Anna Maria Żukowska zaapelowała, by Polacy nie brali udziału w referendum ogólnokrajowym, które odbędzie się w dniu wyborów parlamentarnych. "Nie bierzcie karty referendalnej. To jest manipulacja Kaczyńskiego. Nie bierzcie w tym udziału" - mówiła. Apelowała, by wyborcy odmawiając wzięcia karty referendalnej domagali się odnotowania tego w spisie wyborców.

Lider bielskiej listy kandydatów Nowej Lewicy do Sejmu poseł Przemysław Koperski przypomniał, że o Bielsku mówiono niegdyś "Mały Wiedeń". "W Wiedniu można wynająć mieszkanie za 40 zł za 1 metr kw. Ta stawka w Bielsku-Białej jest marzeniem. Dziś wynajęcie tu mieszkania kosztuje więcej niż w Wiedniu. +Mały Wiedeń+ przebija stawkami ten prawdziwy. Dlatego tak ważne jest, byśmy w końcu odblokowali środki z UE. Dzięki nim, zgodnie z naszym programem, wybudujemy 300 tys. nowych, tanich mieszkań na wynajem" - zauważył poseł.

Magdalena Madzia, kandydująca z drugiego miejsca w okręgu bielskim do Sejmu, zwracała uwagę na potrzebę poprawy czystości powietrza. "Nie da się tego zrobić jednym działaniem. To musi być mix działań obejmujących edukację, ogrzewanie, transport, zieleń i kompleksowość w działaniu. Edukacja jest kluczowa, dlatego w naszym programie wpisujemy na stałe edukację klimatyczną. Bez poparcia społecznego nie jesteśmy w stanie wprowadzić odważnych zmian" - podkreśliła.