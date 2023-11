W. Czarzasty: Rada Krajowa Nowej Lewicy zaakceptowała umowę koalicyjną (aktualizacja)

Rada Krajowa Nowej Lewicy podjęła uchwałę ws. zawarcia umowy koalicyjnej z Koalicją Obywatelską i Trzecią Drogą ws. utworzenia wspólnego rządu - poinformował w niedzielę współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty. Jak podał, za uchwałą głosowało 140 osób, nikt nie był przeciw.

W niedzielne południe zebrała się Rada Krajowa Nowej Lewicy. Jak przekazał po jej posiedzeniu Włodzimierz Czarzasty, podjęła ona uchwałę ws. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia powyborczego w celu utworzenia wspólnego rządu, zgodnie z umową koalicyjną zawartą przez Koalicję Obywatelską, Trzecią Drogę i Nową Lewicę zgodnie z dokumentem, który liderzy wszystkich formacji parafowali w piątek.

Czarzasty dodał, że uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Poinformował, że za uchwałą głosowało 140 osób, nikt nie był przeciwny.

"Uważamy, że wejście i możliwość wejścia polskiej Lewicy i współtworzenia rządu, i wzięcia odpowiedzialności za Polskę, za sytuację w naszym kraju, jest rzeczą dla nas najważniejszą. Dlatego podchodzimy do tych wyzwań w sposób bardzo odpowiedzialny i dlatego przedstawiłem państwu jednomyślnie przyjęta uchwałę" - powiedział Czarzasty.

Drugi ze współprzewodniczących Nowej Lewicy Robert Biedroń poinformował, że podczas Rady Krajowej przyjęto również drugą uchwałę, gdzie jego formacja uznaje treść parafowanej przez liderów umowy koalicyjnej za niezbędne minimum programowe, którego uzgodnienie umożliwi naprawę ustroju państwa i odnowę polskiej demokracji, a także zobowiązuje parlamentarzystów do realizacji programu wyborczego. "Szczególny nacisk kładziemy na sześć filarów programowych to jest: prawa kobiet, świeckie państwo, mieszkalnictwo praca, usługi publiczne i polityka senioralna, które były trzonem naszej kampanii" - odczytał treść dokumentu Biedroń.

Dodał, że filary te powinny być realizowane poprzez złożenie odpowiednich projektów ustaw.

Jak wskazał Biedroń, parlamentarzyści Nowej Lewicy zostali też zobowiązani do złożenia projektu ustawy gwarantującej Polkom prawo do bezpiecznej i legalnej aborcji do 12. tygodnia ciąży oraz projektu ustawy dekryminalizującej pomoc w przerywaniu ciąży. Zapowiedział, że w przyszłym rządzie jego formacja będzie pilnowała kwestii podwyżek dla nauczycieli i pracowników budżetówki, zapewnienia opieki psychologicznej dla uczniów w każdej szkole, realnego rozdziału państwa od Kościoła, nowelizacji Kodeksu karnego, aby mowa nienawiści ze względu na orientację seksualną i płeć była ścigana z urzędu, zniesienia limitu na NFZ oraz zapewnienia 30-dniowego terminu płatności przez markety i przedsiębiorstwa skupowe dla wytwórców żywności.

Czarzasty wskazał, że jego formacja będzie zabiegać o odpolitycznienie KRS i Sądu Najwyższego, likwidację luki płacowej, energetykę opartą na OZE i atomie, modernizację sieci przesyłowych, uzyskanie KPO, zapewnienie ochrony przed wycinką dla lasów i powiększenie terenów parków narodowych, odpolitycznienie mediów publicznych i budowa żłobków.

Wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus podkreślała, że jej ugrupowanie do umowy koalicyjnej wniosła dofinansowanie zabiegów in vitro, zwiększenie budżetu Państwowej Inspekcji Pracy i budowę tanich mieszkań pod wynajem.

Przypomniała, że Lewica ma przygotowany projekt ustawy ws. likwidacji klauzuli sumienia czy finansowania Kościoła, co miałoby pomóc w oddzieleniu państwa od Kościoła.

"Jesteśmy wytrwali, jesteśmy zdeterminowani, zrobimy wszystko, żeby postulaty lewicowe, postępowe były na agendzie i były wprowadzone w życie" - przekonywała Scheuring-Wielgus.

Posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk poinformowała także, że projekty ws. przerywania ciąży zostaną złożone w Sejmie w poniedziałek na pierwszym posiedzeniu Izby. "To będzie pierwszy krok. Następne kroki to będzie walka i przekonywanie, zabieganie o to, żeby te projekty uzyskały parlamentarną większość" - mówiła. W nadchodzącej kadencji klub Lewicy będzie liczył 26 posłów i 9 senatorów. Wotum dla nowego rządu zadeklarowała partia Razem, która współtworzy klub z Nową Lewicą, ale która zdecydowała, aby nie brać udziału w koalicji rządowej.