W. Czarzasty: usługi publiczne to jeden z najważniejszych priorytetów naszej polityki

Usługi publiczne to jeden z najważniejszych priorytetów naszej polityki; to szpitale z dobrą opieką medyczną, żłobki i przedszkola dla każdej rodziny, tanie mieszkania na wynajem i dobry transport - powiedział w sobotę w Dąbrowie Górniczej współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty.

W sobotę w Dąbrowie Górniczej liderzy i liderki Lewicy przedstawiąją program dotyczący polityki senioralnej p.n. "Wyzwania współczesnej Socjaldemokracji: Aktywny Senior i godna starość". Debata odbywa się w ramach "Wakacyjnej Trasy Lewicy".

W swoim wystąpieniu Czarzasty podkreślił, że Lewica chce budować nowoczesne państwo opiekuńcze, które "będzie bezpieczne". "Chcemy rozbudowywać usługi publiczne. Będziecie słyszeli od nas non stop, non stop do wyborów i po wyborach, o usługach publicznych" - zapowiedział.

Wyjaśnił, że chodzi mu o dobre szpitale, w których zapewniona jest dobra opieka medyczna, w których można bezpiecznie urodzić dziecko i które nie zostały sprywatyzowane.

"(Usługi publiczne) to żłobek dla każdej rodziny, to przedszkole dostępne dla każdej rodziny. Bezpieczne państwo to jest mieszkanie dla każdego - tanie mieszkanie na tani wynajem, o dobrym standardzie. Bezpieczne państwo to dobry transport" - wymienił Czarzasty.

Dodał, że bezpieczne państwo oznacza również "dobrą starość, godną drugą część życia i godne przeżycie tego wszystkiego, co każdego z nas czeka". "Nie możemy emerytów, nie możemy rencistów zostawić bez pomocy. To są szpitale, to jest prawo do korzystania z dóbr kultury. To jest naprawdę ważne. Dlatego Lewica różni się i będzie się różniła od wszystkich sił politycznych w Polsce, bo zawsze będziemy podkreślali ważność usług publicznych. Jest to dla nas jeden z najważniejszych priorytetów naszej polityki" - stwierdził polityk Lewicy.

Liderzy lewicy ruszyli w letnią trasę w piątek spod Pałacu Kultury i Nauki. We wtorek 4 lipca w Warszawie ma się odbyć organizowany przez Lewicę okrągły stół ws. psychiatrii dziecięcej.