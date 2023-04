W czerwcu w Polsce odbędą się dwa turnieje piłkarskie dla diabetyków

W czerwcu po raz pierwszy w Polsce odbędą się Mistrzostwa Europy dla Diabetyków w Futsalu "DiaEuro 2023". Impreza odbędzie się w razem z piątą edycją Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej dla Młodych Diabetyków "IOB 2023" - podała Fundacja dla Dzieci z Cukrzycą.

Jak informuje Fundacja dla Dzieci z Cukrzycą, która pomaga rodzinom na dzień żyjących z cukrzycą typu 1, oba turnieje piłkarskie dla diabetyków odbędą się w dniach 9-11 czerwca br., w Centrum Kultury i Sportu w podwarszawskim Pruszkowie.

"W obu turniejach weźmie udział ok. 350 zawodników z Polski i zagranicy" - powiedziała wiceprezes Fundacji dla Dzieci z Cukrzycą Marta Ośmiańska, cytowana w komunikacie dotyczącym wydarzenia. Podała, że nadal trwają zapisy przez stronę turnieju. "Zagrać może każdy, nawet jeśli nie ma drużyny. Zapraszamy także zawodników indywidualnych, których przydzielimy do uczestniczących drużyn. Jest tylko jeden warunek, trzeba chorować na cukrzycę" - dodała Ośmiańska.

Cukrzyca to nieuleczalna choroba cywilizacyjna, z którą można żyć aktywnie, zdrowo, i to na wysokim poziomie - wskazuje fundacja i podaje na to przykłady. "Nacho Fernandez z Realu Madryt, Jesper Karlström z Lecha Poznań, Marcin Bułka z Nicei czy Patryk Peda ze SPAL to znani piłkarze, którzy na co dzień zmagają się z cukrzycą. Takich ludzi na całym świecie są miliony, niektórzy spotkają się na boiskach Znicza Pruszków" - czytamy.

Mistrzostwa Europy Diabetyków w Futsalu Europejskie Mistrzostwa Diabetyków w Piłce Halowej "DiaEuro" rozgrywane są od 2012 r. Biorą w nich udział drużyny z ponad 16 krajów, w tym z Polski. Tegoroczne mistrzostwa będą jedenastym turniejem. W poprzednich latach odbyły się m.in. w Ukrainie i w Słowacji.

"Do tej pory zgłosiło się 10 reprezentacji" - powiedział, cytowany w komunikacie, Paweł Staniszewski z Fundacji dla Dzieci z Cukrzycą, koordynator kadry seniorskiej Diabetyków. Podał, że w naszej kadrze na DiaEuro znajdą się zawodnicy, którzy grają w drużynach futsalu, i na otwartych boiskach.

Z kolei Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej dla Młodych Diabetyków "Insulin On Board 2023" organizowany jest od 2019 r. Tegoroczna edycja będzie piątą. Początkowo był turniejem na trawie dla dzieci chorych na cukrzycę. Z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem, wzrasta też liczba jego uczestników. "Przyciągał rodziców, dzieci oraz starszych diabetyków z całej Polski: Lublina, Poznania, Gdańska, Łodzi, Szczecina. Rok temu grały też drużyny z zagranicy, a młodzi Chorwaci zajęli miejsca na podium" - czytamy w komunikacie. W tym roku będą rywalizować zespoły w czterech kategoriach wiekowych, w tym w kategorii open.

"Gdy w 2019 r. zorganizowaliśmy pierwszy IOB, żar lał się z nieba, a ja myślałem o tym, czy uda nam się spotkać za rok" - wspomina Staniszewski. "Udało się, nawet w czasie pandemii, w efekcie mamy cykliczny turniej. Rok temu cieszyłem się, gościliśmy drużyny z zagranicy. Dziś mogę powiedzieć, że czwarta, edycja turnieju otworzyła nam drzwi do organizacji DiaEuro 2023. W efekcie w czerwcu odbędzie się jubileuszowa już edycja IOB i pierwszy raz w Polsce DiaEuro" - podkreślił.

"Rok temu właśnie w ramach Insulin On Board został zorganizowany mini turniej w futsalu dla reprezentacji diabetyków. Wówczas w turnieju wzięło udział siedem drużyn z Europy. Polska zajęła czwarte miejsce, pierwsze przypadło Chorwacji, drugie Słowacji, a trzecie Ukrainie. Ten miniturniej sprawił, że w tym roku razem z IOB, odbędą się Mistrzostwa Europy Seniorów w Futsalu dla Diabetyków DiaEuro 2023" - podano.

"Chcemy pokazać, że cukrzyca nie wyklucza nas ze sportu, nawet zawodowego. Wręcz przeciwnie, sport pozwala osobom chorym na cukrzycę żyć dłużej i bez powikłań. Pokazują to piłkarze, ale też Maja Makowska, czyli Sugar Women, która z cukrzycą wygrywa triatlony. Zależy nam, aby sportowców z cukrzycą było jak najwięcej. Piłka nożna jest do tego najlepsza, bo jest najbardziej popularna w Polsce, ale również w Europie. Piłka pozwala polskim diabetykom połączyć się z Europą, a nasz tegoroczny turniej jest tego najlepszym przykładem" - wskazała Ośmiańska.

Turniejowi będzie towarzyszył piknik integracyjny, na którym Fundacja dla Dzieci z Cukrzycą będzie świętować 30-lecie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej turnieju https://www.diabetes-cup.com/

Honorowy patronat nad turniejem objęli: prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza oraz prezydent miasta Pruszkowa Paweł Makuch.