W czwartek ciąg dalszy rozmów Polski 2050 z PSL ws. wspólnego startu w wyborach. Negocjacje przyspieszyły. Mamy już materiał wstępnego porozumienia - powiedział PAP wiceprezes PSL Dariusz Klimczak. Wierzę, że porozumienie uda się osiągnąć wcześniej niż przed majówką - dodał wiceprzewodniczący Polski 2050 Michał Kobosko.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

W czwartek odbędzie się kolejne spotkanie Polski 2050 Szymona Hołowni i Polskiego Stronnictwa Ludowego ws. wspólnego startu w wyborach. "Mam nadzieję, że uczynimy duży krok naprzód, bo chcielibyśmy jak najszybciej zakończyć negocjacje" - powiedział PAP wiceprezes PSL, poseł Dariusz Klimczak.

Zaznaczył, że spotkania obu ugrupowań odbywają się teraz częściej, niż dotychczas i zapewnił, że "negocjacje przyspieszyły". "Po ostatnim wtorkowym spotkaniu jestem zadowolony. Mamy już materiał wstępnego porozumienia, nad którym pracujemy. Punkt po punkcie zawarte są tam konkrety, w których jest mowa dlaczego chcemy razem wystartować i jaki jest cel naszego wspólnego startu" - wyjaśnił.

"Dla mnie najważniejsze jest to, że operujemy już konkretami i mam nadzieję, że wkrótce nasi liderzy będą już mogli o tym mówić publicznie, bo to w ich rękach będzie ostateczna decyzja odnośnie tego, co razem wypracujemy" - podkreślił wiceprezes PSL.

Pytany, kiedy spodziewać się można ogłoszenia ostatecznej deklaracji w tej sprawie, Klimczak ocenił, że tempo prac pozwala sądzić, że ostateczna deklaracja ws. koalicji wyborczej może zostać ogłoszona wcześniej, niż zapowiadali liderzy ugrupowań. "Teoretycznie dajemy sobie czas do majówki, ale nie sądzę, żeby te negocjacje trwały aż tak długo. Dynamika prac wtorkowego spotkania wskazuje na to, że to nie będzie majówka, tylko wcześniej" - stwierdził.

Również Michał Kobosko wiceprzewodniczący Polski 2050 Szymona Hołowni nie wykluczył, że decyzja ws. wspólnego startu może zostać ogłoszona wcześniej, niż przed majówką. "Jestem optymistą. Wierzę, że może nawet wcześniej uda się osiągnąć porozumienie, ale teraz ciężko pracujemy" - powiedział PAP Kobosko.

Zaznaczył też, że rozmowy między ugrupowaniami "bardzo żwawo ruszyły po świętach", są zaawansowane i toczą się bardzo dobrze. "Trudno mi powiedzieć, czy już w czwartek osiągniemy porozumienie, ale jesteśmy bliżej niż dalej" - zapewnił wiceprzewodniczący Polski 2050. Zdementował też doniesienia, że partia Szymona Hołowni "zażyczyła sobie wszystkich jedynek" na listach wyborczych do Sejmu.

W ubiegłym tygodniu "Gazeta Wyborcza" napisała, że PSL i Polska 2050 przerwały rozmowy o koalicji. "Partia Hołowni zażyczyła sobie wszystkich jedynek" - informowała gazeta.

Doniesienia "GW" zdementowali politycy PSL, m.in. poseł Marek Sawicki oraz wiceprezes PSL, poseł Dariusz Klimczak. "To, co napisano w +Gazecie Wyborczej+, że rozmowy zostały zerwane czy przerwane, to jest absolutnie nieprawda. Nieprawdą jest również, że Polska 2050 zażądała wszystkich +jedynek+ na listach wyborczych. To jest w ogóle argument niedorzeczny, ponieważ wskazywałby na to, że nawet nasz lider Władysław Kosiniak-Kamysz nie otwierałby żadnej z list. To jest informacja absurdalna" - podkreślił w rozmowie z PAP Klimczak. Dodał, że tego typu informacje, mają po prostu zaszkodzić rozmowom ludowców i partii Szymona Hołowni.