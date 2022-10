W czwartek i piątek premier Morawiecki weźmie udział w posiedzeniu Rady Europejskiej

W czwartek i piątek premier Mateusz Morawiecki weźmie udział w formalnym posiedzeniu Rady Europejskiej poświęconym sytuacji na rynku energetycznym; przywódcy UE odniosą się też do rosyjskiej agresji na Ukrainę, w tym do ataków rakietowych Rosji na ludność cywilną - przekazała kancelaria premiera.

Według komunikatu KPRM kolejnym tematem podczas unijnego szczytu będzie kontynuowanie wsparcia na rzecz Ukrainy.

"Rozmowy będą dotyczyć bieżącej sytuacji na rynku energetycznym, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii cen za energię i utrzymania bezpieczeństwa dostaw. Poruszona zostanie też kwestia środków zaproponowanych przez Komisję Europejską w zakresie reform unijnego rynku energii oraz bezpieczeństwa infrastruktury energetycznej, w kontekście sabotażu wymierzonego w gazociąg NordStream" - podkreśla kancelaria premiera.

Jak poinformowano, "Polska proponuje daleko idące zmiany na rynku energii Unii Europejskiej, które powinny brać pod uwagę uwarunkowania poszczególnych państw członkowskich". "Liczymy na poparcie Rady Europejskiej dla odważnych i szybkich interwencji rynkowych. Działania te ochronią konsumentów przed negatywnymi skutkami wysokich cen energii, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa oraz dywersyfikacji dostaw" - czytamy w komunikacie.

"Podkreślamy rolę ETS w kształtowaniu cen energii, postulując zamrożenie cen uprawnień oraz wprowadzenie skutecznych mechanizmów ograniczających ich wzrost. Popieramy także wzmocnienie działań Unii Europejskiej na rzecz zwiększenia odporności infrastruktury krytycznej w państwach członkowskich" - zaznaczono.

Według komunikatu "Rada Europejska przeprowadzi także debatę na temat sytuacji gospodarczej oraz sposobów reagowania na obecny kryzys związany z inflacją, w tym wysokimi cenami energii".

"Polska podkreśla konieczność koordynacji rozwiązań krajowych, aby nie utrudniały konkurencji na rynku wewnętrznym. Popieramy wspólne wysiłki na rzecz łagodzenia kosztów utrzymania dla najbardziej wrażliwych grup społecznych. Podkreślamy konieczność reformy reguł fiskalnych tak, aby móc sprostać najpilniejszym wyzwaniom, w tym zwiększonym wydatkom na obronność i przyjmowanie uchodźców" - czytamy w komunikacie kancelarii premiera.

Przekazano w nim też, że przywódcy UE odniosą się do rosyjskiej agresji na Ukrainę, w tym do ostatnich ataków rakietowych Rosji na ukraińską ludność cywilną i infrastrukturę krytyczną, a także do jej działań w zaporoskiej elektrowni jądrowej. "Liderzy przedyskutują kwestie wsparcia gospodarczego, militarnego, finansowego i humanitarnego Ukrainy, a także odbudowy powojennej kraju" - podkreśla KPRM.

Rada Europejska omówi również postawę Białorusi, która wspiera rosyjskie działania wojenne.

"Polska wzywa do wzmocnienia wsparcia dla Ukrainy oraz podjęcia dalszych prac nad nowymi sankcjami UE przeciwko Rosji. Popieramy zwiększenie środków wsparcia ukraińskich sił zbrojnych oraz ustanowienie wojskowej misji szkoleniowo-doradczej UE na rzecz Ukrainy, w której Polska zadeklarowała znaczące zaangażowanie" - głosi komunikat.

"Wzywamy do kontynuacji pomocy makrofinansowej udzielanej przez UE Ukrainie, w tym określenia jej dalszej perspektywy. Wspieramy wysiłki w zakresie odbudowy i modernizacji Ukrainy, podkreślając konieczność przedstawienia szczegółowych propozycji przez KE w tym zakresie. Podkreślamy potrzebę przyspieszenia prac nad prawnymi możliwościami wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów do wsparcia odbudowy Ukrainy" - czytamy.

Według komunikatu liderzy UE przeprowadzą też dyskusję na temat przyszłości relacji UE z Chinami oraz omówią stan przygotowań do grudniowego szczytu UE - ASEAN. "Tematem obrad będzie również przygotowanie Szczytu Klimatycznego COP 27 w Szarm el-Szejk oraz Konferencji ONZ na temat różnorodności biologicznej w Montrealu" - podkreślono w komunikacie.

"Polska akcentuje potrzebę uzyskania bardziej zdecydowanego i krytycznego stanowiska ASEAN i jego państw członkowskich w odniesieniu do rosyjskiej agresji na Ukrainę. Podkreślamy konieczność strategicznej oceny dotychczasowych relacji UE z Chinami, szczególnie w kontekście współpracy ChRL z Rosją po rosyjskiej agresji na Ukrainę, a także kwestii poszanowania praw człowieka, polityki wobec Tybetu, Hongkongu, Tajwanu" - zaznaczyła kancelaria premiera