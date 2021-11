W czwartek kolejne spotkanie oświatowej "Solidarności" z kierownictwem MEiN

We wtorek odbyło się kolejne spotkanie kierownictwa MEiN i przedstawicieli oświatowej "Solidarności" na temat realizacji porozumienia z 2019 r. oraz wrześniowych propozycji resortu. Miało charakter roboczy. Następne spotkanie zaplanowane jest na czwartek.

We wtorek w Belwederze odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" z ministrem edukacji i nauki Przemysławem Czarnkiem i wiceministrem Dariusze Piontkowskim. Rozmowy toczyły się pod patronatem prezydenta Andrzeja Dudy, którego reprezentowała sekretarz stanu Bogna Janke, odpowiedzialna za dialog społeczny, oraz Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność".

"Dziś spotkaliśmy się ponownie, by rozmawiać na temat realizacji VI punktu porozumienia z 2019 r. Nastąpiło, można powiedzieć, znaczne zbliżenie poglądów co do jego zrealizowania. Chcemy go zrealizować i rząd podtrzymuje wolę jego zrealizowania, z tym, że trudne są rozmowy jeśli chodzi o szczegóły realizacji, bo nie da się tego zrobić w obecnej sytuacji z dnia na dzień" - powiedział dziennikarzom po spotkaniu przewodniczący KSOiW NSZZ "Solidarność" Ryszard Proksa.

Poinformował, że rozmowy będą kontynuowane w czwartek. "Strony wyraziły wolę dalszej rozmowy na ten temat" - podał.

Dopytywany, czy strony są bliżej realizacji tego punktu w takiej formie jak postuluje Solidarność, czy powiazania wysokości wynagrodzenia nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce, odpowiedział: "Tak, w szczegóły jeszcze w nie wchodzimy dokładnie, chociaż o nich mówimy". "To, co się przebija w tych rozmowach, to wola realizacji tego postulatu. Mniej więcej przedstawiona jest ścieżka dojścia. Oczywiście nas nie wszystko satysfakcjonuje, ale realia i możliwości budżetowe są takie - strona rządowa pokazuje kiedy i co może" - zaznaczył.

"Jeżeli ten aspekt i dojście będzie akceptowane przez Radę (Radę Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" - PAP) to na to przystaniemy" - dodał.

Szef oświatowej "S" odniósł się też do pytania, czy podczas wtorkowego spotkania omawiane były też propozycje resortu edukacji dotyczące m.in. zmiany wynagrodzeń i czasu pracy nauczycieli.

"Jeśli chodzi o propozycje ministerstwa to najtrudniejszym problem, który wstrzymuje nasze dalsze rozmowy, to kwestia pensum. Są argumenty za, są przeciw, są propozycje różnych działań osłonowych. Musimy spotkać się z Radą Sekcji i zapytać, czy Rada daje nam wolną rękę, czy kierunkowe wskazania co do dalszego kierunku rozmów, czy też jest to bariera, której nie możemy przeskoczyć" - zaznaczył Proksa.

Rzeczniczka Ministerstwa Edukacji i Nauki Anna Ostrowska mówiąc o wtorkowym spotkaniu również wskazała na jego roboty charakter.

"Podczas spotkania strony przybliżały swoje stanowiska na temat zaproponowanych przez rząd zmian w zakresie pragmatyki zawodowej nauczycieli, w tym w szczególności systemu wynagradzania i wzrostu pensji nauczycielskich. Strony umówiły się na kolejne spotkanie. Chcielibyśmy, aby odbyło się ono w jak najszybszym terminie, jeszcze w tym tygodniu" - przekazała.

"Warto podkreślić, że założeniem zmian przedstawionych związkom zawodowym i samorządom przez kierownictwo Ministerstwa Edukacji i Nauki jest większa dostępność nauczyciela dla ucznia, mniej biurokracji w szkole, a także kilkudziesięcioprocentowe podwyżki. W tym celu na początku grudnia będą kontynuowane spotkania zarówno ze związkami zawodowymi, jak i samorządami w ramach Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty" - poinformowała Ostrowska.

W kwietniu 2019 r., w przeddzień rozpoczęcia ogólnopolskiego strajku w oświacie, KSOiW NSZZ "Solidarność" podpisała porozumienie z rządem. Zawiera ono sześć punktów: podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli o 9,6 proc. od 1 września 2019 r.; skrócenie ścieżki awansu zawodowego i powrót do oceny pracy sprzed września 2018 r. z uwzględnieniem opinii rady rodziców; wprowadzenie świadczenia na start dla młodych nauczycieli w wysokości 1000 zł; ustalenie minimalnej kwoty dodatku za wychowawstwo w wysokości 300 zł; zmniejszanie uciążliwości pracy wynikającej z nadmiernej dokumentacji szkolnej, a także zmianę do 2020 r. - w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi- systemu wynagradzania nauczycieli.

Porozumienia nie podpisały Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych. Pozostały przy swoim żądaniu 30-procentowej podwyżki płac dla nauczycieli jeszcze w 2019 r.

Pierwszych pięć punktów strona rządowa zrealizowała. Punkt VI, brzmiący: "Zmiana systemu wynagradzania nauczycieli w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi do 2020 r." - jest jedynym niezrealizowanym punktem porozumienia. Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" domagała się wówczas i nadal się domaga powiązania wysokości płac nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Od tego czasu Solidarność wielokrotnie zwracała się od rządu o zrealizowanie punktu szóstego.

W połowie września i w połowie października doszło do spotkań zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty, w którego skład wchodzą przedstawiciele resortu edukacji, związków zawodowych zrzeszających nauczycieli i korporacji samorządowych. Na pierwszym z nich minister edukacji i nauki przedstawił propozycje zmian m.in. w czasie pracy i w wynagrodzeniu nauczycieli.

Zakładają one m.in. podwyższenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli o 4 godziny (z 18 do 22), wprowadzenie zobowiązania nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy "do bycia dostępnym" dla uczniów i rodziców w szkole w wymiarze 8 godzin tygodniowo, a także wprowadzenie przeciętnego wynagrodzenia nauczycieli zamiast średniego.

Podobnie jak w przypadku średniego wynagrodzenia nauczycieli, także przeciętne wynagrodzenie nauczycieli ma być ustalane na podstawie kwoty bazowej ogłaszanej corocznie w ustawie budżetowej. Ma ono wynosić: dla nauczyciela bez stopnia awansu zawodowego - 140 proc., nauczyciela mianowanego - 181 proc., nauczyciela dyplomowanego - 219 proc. kwoty bazowej. Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego będą ustalone jako określony procent przeciętnego wynagrodzenia nauczycieli. Minimalne stawki dodatków do wynagrodzenia - zgodnie z propozycją MEiN - określone będą kwotowo w rozporządzeniu ministra edukacji i nauki.

Resort podaje, że po wprowadzeniu zmian, stawki przeciętnego wynagrodzenia nauczycieli będą wynosiły: dla nauczyciela niemającego stopnia awansu zawodowego - 4950 zł brutto, nauczyciela mianowanego - 6400 zł brutto i dla nauczyciela dyplomowanego - 7750 zł brutto. Z kolei minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli mających tytuł magistra i przygotowanie pedagogiczne będą wynosiły brutto odpowiednio: dla nauczyciela bez stopnia awansu zawodowego - 4010 zł, nauczyciela mianowanego - 4540 zł i dla nauczyciela dyplomowanego - 5040 zł.

Wszystkie trzy centrale związkowe: KSOiW "Solidarność", Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych odrzuciły propozycje resortu edukacji i nauki. Są przeciwne zwiększeniu pensum i wprowadzeniu 8 godzin dostępności nauczyciela. Opowiadają się za powiązaniem wynagrodzenia nauczycieli ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. ZNP złożyło obywatelski projekt nowelizacji ustawy Karta nauczyciela w tej sprawie. Związki opowiadają się też za powrotem do możliwości przechodzenia przez nauczycieli na emeryturę, bez względu na wiek, po przepracowaniu 30 lat, w tym 20 lat przy tablicy.

Po październikowym spotkaniu przedstawiciele ZNP, FZZ i oświatowej "S" przekazali dziennikarzom, że kluczowe jest dla nich spotkanie z premierem na temat powiązania wynagrodzeń nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Podali, że od wyniku tego spotkania uzależniają powodzenie dalszych negocjacji z rządem.

15 listopada w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z premierem Mateuszem Morawieckim, ministrem edukacji i nauki Przemysławem Czarnkiem, wiceministrem w jego resorcie Dariuszem Piontkowskim oraz z przedstawicielami związkowców: szefem Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Piotrem Dudą i przewodniczącym Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" Ryszardem Proksą. Na spotkanie nie zostali zaproszeni przedstawiciele ZNP i FZZ.