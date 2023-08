W czwartek o godz. 11.15 w Senacie nastąpi prezentacja paktu senackiego, kandydatów zaprezentują współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty i Robert Biedroń, przewodniczący klubu KO Borys Budka, prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz oraz przewodniczący Polski2050 Szymon Hołownia.

Pod koniec lutego przedstawiciele: KO, Polski 2050, Nowej Lewicy, PSL oraz Ruchu Samorządowego "Tak! Dla Polski" podpisali deklarację zawarcia w najbliższych wyborach parlamentarnych tzw. paktu senackiego.

Pakt zakłada, że ugrupowania te nie będą wystawiać przeciw sobie kandydatów w wyborach do Senatu, ale we wszystkich okręgach wystawią wspólnych kandydatów. Będą oni wywodzić się ze wszystkich ugrupowań w proporcji proporcjonalnej do sondażowego poparcia dla każdego z nich oraz przy uwzględnieniu największych szans w określonym okręgu.

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października; Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów.