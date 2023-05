W czwartek rozpoczynają się Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie

500 wystawców, ponad 1000 zaproszonych pisarzy, 800 zaplanowanych wydarzeń - to dane Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie, które rozpoczną się w czwartek w warszawskim PKiN. Gościem honorowym imprezy będą w tym roku wydawcy ukraińscy.

Targi Książki w Warszawie odbędą się od 25 do 28 maja br. w Pałacu Kultury i Nauki i na placu Defilad, przed wejściem głównym do PKiN i od strony Kinoteki. W wydarzeniu weźmie udział blisko 500 wystawców i wielu znakomitych twórców z Polski i 14 innych krajów: Austrii, Azerbejdżanu, Chin i Tajwanu, Francji, Hiszpanii, Indii, Islandii, Korei Płd., Niemiec, Norwegii, Rumunii, Słowacji, Włoch oraz Ukrainy - która jest gościem honorowym tegorocznych targów. W imprezie weźmie udział prawie 1000 autorek i autorów, tłumaczy, ilustratorów i innych osób związanych z branżą wydawniczą, a także przedstawicieli świata kultury. Na trzech scenach i w siedmiu salach odbędzie się blisko 270 spotkań, do tego ponad 500 spotkań na stoiskach wydawców - łącznie, w ciągu czterech dni, w ramach targów, będzie miało miejsce blisko 800 wydarzeń.

Hasło ukraińskiego wystąpienia na targach brzmi "Miliony mostów". "Rosyjska agresja zniszczyła ukraińskie miasta, zabrała i okaleczyła wielu obywateli Ukrainy. Ale przyniosła też to, czego wróg się nie spodziewał - zbudowała miliony mostów między Polakami i Ukraińcami. Solidarność, gościnność i serce Polaków pozwoliły Ukraińcom zachować wiarę, że nie są osamotnieni w walce" - wyjaśniają organizatorzy targów. Narodowe stoisko Ukrainy (nr 120) mieścić się będzie w Sali Marmurowej PKiN. Można tu będzie kupić książki po ukraińsku z oferty 45 wydawców, wziąć udział w spotkaniach z autorami i przedstawicielami świata literackiego. W holu głównym PKiN (stoisko nr 100 A) działać będzie księgarnia z książkami ukraińskich autorów w polskim tłumaczeniu i publikacjami o Ukrainie.

Do Warszawy przyjedzie ponad 20 autorek, autorów i przedstawicieli świata kultury z Ukrainy, m.in. Jurij Andruchowycz, Ostap Sływynski, Jurij Wynnyczuk, Switłana Taratorina, Kateryna Babkina czy Hałyna Kruk, którzy wezmą udział w blisko 60 spotkaniach literackich w ciągu czterech targowych dni. Będą też zajęcia dla najmłodszych, występ z udziałem muzyków z Ukrainy na plenerowej scenie Targów, a także wystawa plakatów kolektywu artystycznego Pictoric zatytułowana "Ukraina wczoraj i dziś".

Na targach odbędzie się wspólny, polsko-ukraiński projekt literacki - festiwal "Siła Słowa - literackie dialogi polsko-ukraińskie". To cykl spotkań i rozmów pisarzy, dziennikarzy, intelektualistów z Polski i Ukrainy, służący prezentacji dokonań i wymiany myśli, który podkreśla rolę literatury w kształtowaniu ponadczasowych wartości, takich jak wolność, godność, honor, odwaga czy poczucie wspólnoty i solidarność. Pisarzom z Ukrainy towarzyszyć będą, w literackich rozmowach wybitni polscy twórcy, m.in.: Andrzej Sapkowski, Jakub Małecki, Justyna Bednarek, Bohdan Zadura, Rafał Kosik. Spotkania odbywać się będą po polsku i ukraińsku, z myślą o miłośnikach literatury z obu krajów.

Podczas targów z publicznością na scenach i w salach spotkają się m.in.: prof. Jerzy Bralczyk, Andrzej Sapkowski, Joanna Bator, Zyta Rudzka, Łukasz Orbitowski, Jakub Małecki, Adam Wajrak, Justyna Kopińska, Katarzyna Włodkowska, Anna Bikont i Joanna Szczęsna, Wit Szostak, Radek Rak, Rafał Kosik, Remigiusz Grzela, Martyna Bunda, Aleksander Kwaśniewski i Aleksander Kaczorowski, Tadeusz Rolke i Chris Niedenthal, Stanisław Brejdygant, Miriam Synger, Marek Sygacz, Marek Łuszczyna, Dawid Karpiuk, a także Andrzej Kohut, Weronika Rokicka oraz Mateusz Mazzini.

Targom towarzyszy wielowątkowy program dla miłośników literatury: festiwale i wydarzenia branżowe, m.in.: Festiwal Komiksowa Warszawa, Festiwal Kryminalna Warszawa, Dzień Reportażu z Nagrodą im. Ryszarda Kapuścińskiego, Międzypokoleniowy Festiwal Literatury dla Dzieci "Ojce i dziatki" i konferencje "Czytelnictwo dla Demokracji" oraz "Tradycje niemieckiej polityki wobec Europy Środkowej i Wschodniej".

Podczas targów poznamy laureatów nagród: IKARA - nagrody Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie i PTWK dla autora, której Mecenasem jest Stowarzyszenie Autorów ZAIKS, 63. Konkursu PTWK Najpiękniejsze Książki Roku 2022, 14. Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego, Nagrody Magellana w konkursie na "Najlepsze publikacje turystyczne", Konkursu o Grand Prix Festiwalu Kryminalna Warszawa, której Mecenasem jest Stowarzyszenie Autorów ZAIKS, Nagród "Nowej Fantastyki", Konkursu ACADEMIA na najlepszą książkę akademicką i naukową, gdzie Mecenasem Nagrody Głównej jest Stowarzyszenie Autorów ZAIKS oraz konkursu "Piórko 2023. Nagroda Biedronki za książkę dla dzieci".

Wstęp na Targi Książki w Warszawie jest bezpłatny dla wszystkich zwiedzających, a część wydarzeń dostępna będzie za pośrednictwem mediów społecznościowych. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Historia i Kultura.