W czwartek sejmowa komisja SZ zaopiniuje kandydatury na ambasadorów RP m.in. w Chinach i na Ukrainie

W czwartek sejmowa komisja spraw zagranicznych zaopiniuje kandydatury na ambasadorów RP: Jakuba Kumocha w Chinach i Jarosława Guzego - w Ukrainie; zajmie się też kandydaturami na ambasadorów w Irlandii, na Cyprze i na Filipinach - poinformował PAP szef tej komisji Radosław Fogiel.

Jakub Kumoch do stycznia 2023 r. pełnił funkcje Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP i szefa Biura Polityki Międzynarodowej, na które powołany został 14 lipca 2021 r.

Kumoch jest orientalistą i politologiem, ekspertem w dziedzinie stosunków zewnętrznych Unii Europejskiej. Zasiadał w Sekcji Spraw Zagranicznych Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Jest absolwentem Instytutu Stosunków Międzynarodowych oraz Instytutu Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego, w 2015 r. uzyskał stopień doktora nauk społecznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Należy do grupy ekspertów Komisji Europejskiej zajmujących się analizą procesów wyborczych i brał udział w kilkunastu Misjach Obserwacji Wyborów UE i OBWE.

Od października 2016 r. do marca 2020 r. pełnił funkcję ambasadora RP w Szwajcarii i Liechtensteinie, a od marca 2020 do lipca 2021 - w Turcji. Mówi po turecku, angielsku, francusku, chorwacku, hiszpańsku, rosyjsku, niemiecku i włosku. Posługuje się również m.in. ukraińskim i arabskim.

O tym, że Polska wyśle niedługo do Chin swojego ambasadora, mówił w expose wygłoszonym w Sejmie 13 kwietnia minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. "Przywiązujemy dużą wagę do rozwijania relacji z pozostałymi państwami Grupy BRICS. Planujemy dokonać wkrótce wysokiej rangi nominacji ambasadorskich do dwóch państw tej Grupy dla podkreślenia ich znaczenia w naszej polityce" - powiedział wówczas szef MSZ. Podkreślał, iż Polska docenia wagę stosunków z Chinami - jednym z najpotężniejszych państw świata, stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ. "Z tego tytułu Chiny ponoszą szczególną odpowiedzialność za utrzymywanie pokoju na świecie. Liczymy, że będą aktywniej reagować na niszczenie tego pokoju przez Rosję" - powiedział Rau.

Jarosław Guzy - który ma kierować polską ambasadą w Kijowie - urodził się w 1955 roku w Krakowie i na Uniwersytecie Jagiellońskim studiował socjologię i historię. Współpracował ze Studenckim Komitetem Solidarności, a od 1980 roku należał do Niezależnego Zrzeszenia Studentów. W 1981 roku został wybrany na przewodniczącego Krajowej Komisji Koordynacyjnej organizacji.

Podczas stanu wojennego był przez rok internowany - przebywał w Białołęce, a następnie w Darłówku. Po wyjściu na wolność był pod stałą obserwacją Służby Bezpieczeństwa. W 1991 roku otrzymał stanowisko doradcy ministra obrony narodowej. W latach 1992-1993 był członkiem Ruchu dla Rzeczypospolitej. Od 1999 roku jest członkiem Rady Polskiego Klubu Atlantyckiego, a od 1996 roku - członkiem Rady ds. Współpracy z Regionem Azji i Pacyfiku.

Jarosław Guzy jest mężem dyrektorki Telewizji Biełsat Agnieszki Romaszewskiej-Guzy.

Jak przekazał Fogiel, komisja zajmie się w czwartek także zaopiniowaniem kandydatury Arkadego Rzegockiego na ambasadora w Irlandii. Rzegocki, dotychczas szef Służby Zagranicznej RP, jest profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, politologiem zajmującym się polską i angielską myślą polityczną, pojęciem racji stanu, a także zagadnieniem soft power. Studiował m.in. na University College Dublin, prowadził badania m.in. w Denver, Oksfordzie, Cambridge, Londynie, Florencji, pracował jako Visiting Scholar w Sidney Sussex College na Uniwersytecie w Cambridge.

W latach 2011-2016 był profesorem Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie w Londynie, a od sierpnia 2016 r. pełni funkcję ambasadora RP w Wielkiej Brytanii. Arkady Rzegocki był również pomysłodawcą i pierwszym kierownikiem Polskiego Ośrodka Naukowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Londynie, który działał od 2011 r. W 2014 r. został członkiem Rady Miasta Krakowa, gdzie przewodniczył Komisji Innowacji i Funduszy Europejskich. W czerwcu 2021 objął funkcję szefa Służby Zagranicznej.

Arkady Rzegocki był członkiem wielu organizacji akademickich i obywatelskich, między innymi EpsNet, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Ośrodka Myśli Politycznej oraz Klubu Jagiellońskiego. Posługuje się językiem angielskim i rosyjskim.

Z kolei Paweł Majewski - który ma być polskim ambasadorem na Filipinach - ukończył studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W 2001 rozpoczął pracę w Kancelarii Senatu, przechodząc od stanowiska radcy do wicedyrektora - początkowo w Biurze Spraw Międzynarodowych, następnie w Biurze Polonijnym, gdzie był odpowiedzialny za prawidłowość wydatkowania i rozliczeń środków przekazywanych z budżetu na rzecz Polonii i Polaków za granicą.

W latach 2006-2014 pełnił obowiązki kierownika Referatu Konsularno-Administracyjno-Finansowego w Ambasadzie RP w Lublanie. Następnie powrócił do Kancelarii Senatu. Posiada także uprawnienia certyfikowanego audytora sektora rządowego. Od 20 września 2018 do 2022 był konsulem generalnym w Belfaście. W listopadzie 2022 został zastępcą dyrektora Biura Prawnego i Zarządzania Zgodnością Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Ostatnią, piątą kandydaturą, która ma zająć się w czwartek komisja spraw zagranicznych jest kandydatura Marka Szczepanowskiego na ambasadora na Cyprze. Do tej pory Szczepanowski był Dyrektorem Protokołu Dyplomatycznego MSZ.