W czwartek szefowie MSZ Polski i Holandii otworzą w Łodzi sesję Konferencji Utrechckiej

Dalsze wsparcie Ukrainy i zbliżający się szczyt NATO znajdą się wśród tematów 32. sesji Konferencji Utrechckiej, którą w czwartek w Łodzi otworzą szef MSZ Zbigniew Rau z ministrem spraw zagranicznych Królestwa Niderlandów Wopke Hoekstrą - przekazało we wtorek Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Jak przekazał resort SZ w komunikacie, podczas konsultacji polsko-holenderskich w Łodzi - oprócz rozmów bilateralnych ministrów - zgromadzeni na Konferencji Utrechckiej eksperci ocenią stan relacji dwustronnych oraz omówią kluczowe wyzwania stojące przed współczesną Europą.

MSZ zapowiedział, że poruszone zostaną kwestie dotyczące dalszego wsparcia Ukrainy, a także sytuacja na Białorusi, zbliżający się szczyt NATO czy rozszerzenie Unii Europejskiej.

W dniach 11-12 lipca w Wilnie odbędzie się szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Konferencja Utrechcka to stały mechanizm dwustronnej współpracy eksperckiej między Polską a Holandią, utworzony w 1999 r. Początkowo służył wsparciu przygotowań Polski do członkostwa w Unii Europejskiej. Poprzednia - 31. sesja Konferencji Utrechckiej - odbyła się w kwietniu zeszłego roku na zamku Duivenvoorde niedaleko Hagi.

Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau wyrażał wówczas wdzięczność, że Niderlandy przyjmują uchodźców z Ukrainy. Jednocześnie Rau wskazywał, że choć Polacy okazują ogromną gościnność, to sami nie będą w stanie udźwignąć kosztów utrzymania 2,5 mln uchodźców. Holenderski minister Wopke Hoekstra również mówił wtedy m.in. o polskiej gościnności i pomocy dla uchodźców. "Rosyjskie zbrodnie na Ukrainie nie mogą pozostać bez kary" - wskazywał Hoekstra i przypomniał, że Holandia i Polska współpracują, by "znaleźć odpowiedź na to, co się dzieje na Ukrainie".

Oprócz rozmów szefów MSZ Polski i Holandii odbyły się wówczas także spotkania ekspertów z obu krajów, reprezentujących dyplomację, środowisko, technologie i rozwój oraz finanse.