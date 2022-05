W czwartek w Warszawie międzynarodowa konferencja darczyńców dla Ukrainy

Pod przewodnictwem premiera Mateusza Morawieckiego i premier Szwecji Magdaleny Andersson w czwartek w południe na Stadionie Narodowym w Warszawie rozpocznie się międzynarodowa konferencja darczyńców dla Ukrainy, której celem jest zebranie dodatkowych środków na wsparcie humanitarne dla tego kraju.

Inicjatorami konferencji są premierzy Morawiecki oraz Andersson, a partnerami wydarzenia będą przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

"Spotkanie odbędzie się na szczeblu szefów państw i rządów, z udziałem przedstawicieli światowego biznesu i instytucji finansowych - partnerów z UE, Banku Światowego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. W konferencji wezmą udział także reprezentanci międzynarodowych instytucji humanitarnych, takich jak Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców, Fundusz Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom, Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża i Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego Półksiężyca" - poinformował rzecznik rządu Piotr Müller.

Konferencja odbędzie się w formacie hybrydowym, co oznacza, że część z uczestników wydarzenia będzie łączyć się online.

"Celem konferencji jest zbiórka środków na rzecz rosnących potrzeb humanitarnych Ukrainy. Polska i Szwecja chcą zachęcić swoich partnerów, aby wspólnie odpowiedzieć na trudną sytuację naszego wschodniego sąsiada" - dodał rzecznik.

Wiceszef MSZ Paweł Jabłoński zapowiadając konferencję zwracał uwagę, że ciągle potrzebne jest wsparcie dla Ukrainy. "Wciąż te potrzeby na Ukrainie są ogromne" - mówił w poniedziałek Jabłoński przypominając, że kilkanaście milionów ludzi w tym kraju "każdego dnia potrzebuje podstawowych środków, potrzebuje żywności, potrzebuje leków, potrzebuje środków higieny osobistej".

Wiceminister dodał, że fundusze przekazywane od początku wojny były bardzo duże, ale są niewystarczające, bo skala zniszczeń jest ogromna.

Müller zwrócił uwagę, że organizacje, które udzielają pomocy humanitarnej potrzebują stałego wsparcia ze strony darczyńców. "Jest to kluczowe w celu poszerzenia możliwości działania w Ukrainie i zapewnienia, by pomoc dotarła do poszkodowanych. Darczyńcy powinni nadal okazywać solidarność z mieszkańcami Ukrainy. Mogą to robić m.in. poprzez udzielanie wsparcia finansowego ONZ, Ruchowi Czerwonego Krzyża i innym partnerom humanitarnym" - wymienił.

Podkreślił, że Polska wspólnie ze Szwecją przekonują, że potrzebna jest natychmiastowa pomoc, ale też długofalowe wsparcie. "Dlatego wydarzenie umożliwi dyskusję na temat sposobów wspierania odporności społeczeństwa ukraińskiego i zaspokajania jego potrzeb w dłuższej perspektywie, w tym w zakresie finansowania przyszłej odbudowy kraju" - wskazał Müller.

Zapowiedział jednocześnie, że czwartkowa konferencja będzie początkiem serii nadchodzących w najbliższych miesiącach wydarzeń pomocowych dla pogrążonej w wojnie Ukrainy.

"W wyniku rosyjskiej agresji ginie ludność cywilna, organizowane są przymusowe deportacje, a sytuacja materialna milionów ludzi stale się pogarsza. Dzisiaj potrzeba prawdziwej solidarności, aby skutecznie wesprzeć ukraińskie społeczeństwo" - podkreślił rzecznik.

Przytoczył też dane ONZ, z których wynika, że 13 milionów ludzi przebywających na terytorium Ukrainy potrzebuje podstawowej pomocy humanitarnej w postaci schronienia, pożywienia i leków. "Dlatego niezbędna jest natychmiastowa mobilizacja międzynarodowej pomocy dla Ukrainy, która obecnie pokrywa niecałe 15 proc. potrzeb" - stwierdził.