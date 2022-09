W czwartek wyjazdowe posiedzenie klubu PiS

Omówienie bieżącej sytuacji politycznej, plany legislacyjne do końca roku, a także kwestia sporów w rządzie ma się pojawić w agendzie czwartkowego wyjazdowego posiedzenia klubu PiS, który zbierze się po zakończeniu czwartkowego posiedzenia Sejmu.

Wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki we wtorek poinformował, że po zakończeniu obecnego posiedzenia Sejmu odbędzie się wyjazdowe posiedzenie klubu, którym kieruje.

- Będziemy omawiać wszystkie bieżące zdarzenia. Będziemy rozmawiać także o tematach, które państwo jakoś sugerują korzystając z różnych przecieków o sporach wewnątrz rządu, więc one muszą zostać ostatecznie rozwiązane i zakończone - mówił dziennikarzom.

- Myślę, że będzie to bardzo krótkie, techniczne spotkanie bardziej nastawione na to, aby powiedzieć co w najbliższym czasie będziemy realizować, jakie projekty ustaw, co jest przygotowane do końca roku - mówiła PAP wicerzecznik PiS Urszula Rusecka.

Zwróciła uwagę, że kluby wyjazdowe są "regułą każdego ugrupowania", a najlepszym momentem na ich organizację jest czas po zakończonym posiedzeniu Sejmu, kiedy w jednym miejscu spotykają się wszyscy parlamentarzyści.

- Możemy spotkać się, omówić bieżącą sytuację, na pewno będzie jakieś słowo naszych władz, naszego prezesa - dodała.

Według informacji PAP podczas spotkania klubu głos zabrać ma m.in. lider ugrupowania Jarosław Kaczyński, który ma przedstawić plany partii na najbliższy czas.

Ostatnie wyjazdowe posiedzenie klubu PiS odbyło się w połowie maja tego roku. Lider PiS wzywał wówczas parlamentarzystów ugrupowania do mobilizacji i ogłosił, że działacze mają ruszyć w teren z ofensywą.

W ostatnim czasie część mediów podawała, że wewnątrz rządu toczy się spór pomiędzy premierem Mateuszem Morawieckim a wicepremierem i szefem MAP Jackiem Sasinem. Media informowały też, że w niedługim czasie może dojść do zmian w rządzie, łącznie z ewentualną wymianą premiera. Przedstawiciele rządu nie potwierdzają tych informacji.