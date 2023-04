W Dniu Ziemi akcja sprzątania tzw. carskiej drogi w Biebrzańskim Parku Narodowym

Około stu osób zbierało w sobotę śmieci na tzw. carskiej drodze na odcinku z Osowca Twierdzy do Laskowca (Podlaskie) na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Choć akcja odbywa się co roku, to miłośnicy przyrody wciąż mają tam co zbierać.

Tzw. carska droga to ok. 30 km droga powiatowa z Osowca do Strękowej Góry. Prowadzi przez rozległe tereny parku, można tam spotkać wędrujące zwierzęta, np. łosie, wiosną na newralgicznych odcinkach jest tam także prowadzona akcja ratowania płazów, które wędrując do wody, aby się rozmnażać, mogą ginąć pod kołami samochodów.

"Carska to jest droga, która jest kręgosłupem i wizytówką Biebrzańskiego Parku Narodowego, jest przy najcenniejszym obszarze parku" - powiedział PAP Bogdan Browarski z BPN. Dodał, że wiele osób angażuje się wiosną w posprzątanie śmieci z rowów przy tej drodze. W tym roku znaleziono nawet fragment starego telewizora kineskopowego.

Browarski zaznaczył, że większość śmieci stanowią te wyrzucane przez okna przejeżdżających samochodów. Ocenił, że śmieci było mniej niż w poprzednich latach. Dodał, że być może ludzie zaczęli zwracać uwagę na to, aby nie śmiecić, a być może także efekty przynosi coroczne mówienie o tej akcji, wcześniejsze jej efekty powodują, że śmieci przy carskiej już się nie kumulują.

Bogdan Browarski zwrócił uwagę, że najważniejszy jest edukacyjny wymiar przedsięwzięcia, mówienie o tym, że miejsce śmieci nie jest przy drodze, nie jest w parku narodowym, nie można ich wyrzucać z okna samochodu. "Śmieci kaleczą zwierzęta, zabijają zwierzęta i trzeba je usunąć" - dodał.

Biebrzański PN jest największym polskim parkiem narodowym. Chroni jedne z najcenniejszych w Europie obszarów mokradłowych. Jest ostoją wielu rzadkich gatunków ptaków, m.in wodno-błotnych. W 2023 r. park obchodzi swoje 30-lecie.

W sobotę przypada Światowy Dzień Ziemi. Jest obchodzony po raz 53 - przypomina Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Tegoroczne hasło tego dnia "Zainwestuj w naszą planetę" zachęca do różnych działań na rzecz ziemi i przyrody takich jak np. sadzenie drzew czy zbieranie śmieci.