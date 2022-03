W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie o nauce ukraińskich dzieci

Możliwość zwiększenia liczby uczniów w klasach o dzieci z Ukrainy oraz dopuszczenie do przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego ukraińskiej młodzieży – to niektóre rozwiązania zawarte w opublikowanym w poniedziałek rozporządzeniu ministra edukacji i nauki.

Szef MEiN Przemysław Czarnek poinformował w poniedziałek, że podpisał dwa rozporządzenia m.in. o organizacji oddziałów przygotowawczych poza infrastruktura szkolną, określające warunki techniczne i bezpieczeństwa obiektów, w których mogą działać oddziały przygotowawcze. Chodzi o nowelizację rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli i o rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży, będących obywatelami Ukrainy. Jeszcze w poniedziałek zostały one opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży, będących obywatelami Ukrainy, dzieci pobierające naukę w szkole lub w przedszkolu w ukraińskim systemie oświaty z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (nauka zdalna) nie będą podlegały obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, obowiązkowi szkolnemu i obowiązkowi nauki w rozumieniu prawa polskiego. Rodzic lub osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem lub uczniem będzie zobowiązana złożyć oświadczenie o kontynuacji kształcenia w ukraińskim systemie oświaty do gminy właściwej ze względu na miejsce pobytu dziecka lub ucznia. Pozostali uczniowie mają kształcić się w polskim systemie oświaty.

"Wybór najodpowiedniejszego rozwiązania edukacyjnego dla dzieci i uczniów, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, pozostanie w kompetencjach rodziców lub osób sprawujących opiekę nad dzieckiem lub uczniem" - wskazano w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.

W rozporządzeniu dopuszczono zwiększenie w roku szkolnym 2021/2022 liczby dzieci w oddziałach w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i w oddziałach klas I-III szkół podstawowych.

Do oddziału przedszkolnego można przyjmować większą niż dotąd liczbę dzieci. Zgodnie z obowiązującymi do tej pory przepisami w oddziale przedszkola mogło być 25 dzieci. Rozporządzenie dopuszcza przyjęcie trzech dodatkowych dzieci uchodźców z Ukrainy. Rozwiązanie to dotyczy także oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej.

Regulacja zakłada podobne rozwiązanie w odniesieniu do klas I, II lub III publicznej szkoły podstawowej. Przepisy dopuszczają możliwość zwiększenia liczby uczniów w tych klasach powyżej 25 osób - o 4 uczniów będących obywatelami Ukrainy (dopuszczalna liczba uczniów w tych oddziałach nie może przekraczać 29). Przepisy o możliwości zwiększenia liczby dzieci w oddziałach przedszkolnych i klasach I-III były dotychczas w rozporządzeniu w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, skąd zostały przeniesione do nowego rozporządzenia o kształceniu dzieci ukraińskich. Stąd nowelizacja tego rozporządzenia.

W rozporządzeniu w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży, będących obywatelami Ukrainy, znalazły się też przepisy dopuszczające możliwość zwiększenia w roku szkolnym 2021/2022 liczby dzieci lub uczniów w oddziale przedszkola integracyjnego i specjalnego, w oddziale integracyjnym i specjalnym w przedszkolu ogólnodostępnym, w oddziale szkoły integracyjnej i specjalnej i w oddziale integracyjnym i specjalnym w szkole ogólnodostępnej. Liczba ta może być zwiększona o nie więcej niż 2 dzieci lub uczniów niepełnosprawnych, będących obywatelami Ukrainy.

Zwiększenie liczby uczniów dotyczy również klas łączonych w szkołach podstawowych specjalnych i szkołach ponadpodstawowych specjalnych, z wyjątkiem szkół specjalnych funkcjonujących w podmiotach leczniczych.

Dopuszczono w roku szkolnym 2021/2022 również zwiększenie liczby wychowanków w grupie wychowawczej w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i w specjalnych ośrodkach wychowawczych o nie więcej niż 2 dzieci lub uczniów niepełnosprawnych, będących obywatelami Ukrainy. Jednocześnie nie przewiduje się możliwości zwiększenia liczby wychowanków w grupie wychowawczej w młodzieżowym ośrodku wychowawczym i młodzieżowym ośrodku socjoterapii.

Wprowadzono możliwość przyjęcia w roku szkolnym 2021/2022 do świetlicy szkolnej większej liczby dzieci na zajęciach świetlicowych w szkole podstawowej ogólnodostępnej pod opieką jednego nauczyciela z 25 do maksymalnie 29, dzięki możliwości przyjęcia na zajęcia świetlicowe dodatkowo maksymalnie 4 dzieci będących obywatelami Ukrainy.

Zgodnie z rozporządzeniem możliwe będzie przyjęcie do przedszkola specjalnego, oddziału przedszkolnego w szkole specjalnej, szkoły specjalnej, do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego i do specjalnego ośrodka wychowawczego dziecka lub ucznia niepełnosprawnego, będącego obywatelem Ukrainy, na podstawie oświadczenia rodzica lub osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem lub uczniem o złożeniu do publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Umożliwiono w roku szkolnym 2021/2022 dyrektorom publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, zatrudnianie, za zgodą kuratora oświaty, osób niebędących nauczycielami, mających przygotowanie uznane przez dyrektora poradni za odpowiednie do realizacji określonych przez dyrektora zadań.

Rozporządzenie wprowadza możliwość przystąpienia w bieżącym roku szkolnym do egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego uczniom będącym obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny.

W przypadku egzaminu ósmoklasisty, zgodnie z obowiązującymi przepisami, rodzice ucznia składają deklarację dotyczącą egzaminu ósmoklasisty w terminie do 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany ten egzamin, czyli upłynął on 30 września 2021 r. W przypadku egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, uczeń, który zamierza przystąpić do tych egzaminów, składa pisemną deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego lub egzaminu zawodowego w terminie do 7 lutego roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany dany egzamin, czyli termin upłynął 7 lutego 2022 r.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży, będących obywatelami Ukrainy, w przypadku egzaminu ósmoklasisty i egzaminu zawodowego - deklarację należy złożyć do 11 kwietnia 2022 r., a w przypadku egzaminu maturalnego - deklarację należy złożyć do 31 marca 2022 r.

Rozporządzenie wprowadza też obowiązek wprowadzenia w bieżącym roku szkolnym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dodatkowych dostosowań na egzaminie ósmoklasisty, egzaminie maturalnym i egzaminie zawodowym dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.

"Takim dostosowaniem może być przykładowo przetłumaczenie dla wyżej wymienionych uczniów niektórych arkuszy egzaminacyjnych na język ukraiński, czy też możliwość skorzystania przez wyżej wymienionego ucznia ze słowników podczas egzaminu" - wyjaśniono w uzasadnieniu do projektu.

W rozporządzeniu określono też warunki dla tworzonych innych lokalizacji prowadzenia zajęć w ramach oddziałów przygotowawczych. Zastosowano ogólne wymagania bezpieczeństwa dotyczące lokali tworzonych dla innych form wychowania przedszkolnego. Podstawową zasadą jest, aby inna lokalizacja prowadzenia zajęć była w budynku lub w jego części, które spełniają wymagania określone w przepisach w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz wymagania ochrony przeciwpożarowej dla kategorii zagrożenia ludzi ZL II.