W Dzienniku Ustaw rozporządzenie MSWiA zakazujące noszenia broni przy granicy z Białorusią

W Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji zakazujące noszenia broni w pasie przy granicy z Białorusią. Zakaz wchodzi w życie od środy 1 grudnia 2021 r. i potrwa do 1 marca 2022 r.

Rozporządzenie zawiera dwa paragrafy i wprowadza czasowy zakaz noszenia i przemieszczania w stanie rozładowanym, każdego rodzaju broni na terenie województw podlaskiego i lubelskiego przyległym do granicy państwowej z Białorusią. To obszar 183 miejscowości dotychczas objętych stanem wyjątkowym, wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

Według autorów rozporządzenia wprowadzenie zakazu zmniejszy ryzyko wystąpienia zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, bowiem posiadacze broni nie będą mogli nosić i przemieszczać się z bronią, dzięki czemu wyeliminowane zostaną ewentualne przypadki utraty broni, a tym samym możliwość dostania się jej w ręce osób nieuprawnionych.

Zakaz ma poprawić bezpieczeństwo funkcjonariuszy służb państwowych oraz żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wykonujących zadania służbowe na granicy państwowej, a także mieszkańców strefy nadgranicznej - zakłada MSWiA.

O północy we wtorek skończy się stan wyjątkowy wprowadzony 2 września w 183 miejscowościach wzdłuż granicy polsko-białoruskiej. Został on wprowadzony w związku z presją migracyjną na 30 dni na mocy wydanego na wniosek Rady Ministrów rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy. Sejm zgodził się na przedłużenie stanu wyjątkowego o kolejne 60 dni.