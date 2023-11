W fabryce Fakro sztuczna inteligencja uczy się z drewna

Jak racjonalnie automatyzować i robotyzować produkcję okien? Jak sztuczna inteligencja wspiera jakość i wydajność procesów w tym sektorze? Tego dowiedzieliśmy się w fabryce Fakro w Nowym Sączu.

Dzięki skanerom zainstalowanym przy robotach tnących drewno fabryka Fakro w Nowym Sączu oszczędza na surowcu. Sztuczna inteligencja ocenia materiał szybciej i lepiej niż człowiek.

Jednak tam, gdzie się da automatyzować, nie ma potrzeby wdrażać robota. Czasem lepiej poprawić organizację pracy, niż kupować ramię robota - słyszymy od odpowiedzialnych za produkcję w Grupie Fakro.

Fakro nie jest gotowe jeszcze na zainwestowanie w platformy AGV (ang. automated guided vehicles - mobilne, bezzałogowe pojazdy, zaprogramowane do transportu towarów po wyznaczonej ścieżce w obrębie magazynu). - Na razie wygodniejszy jest klasyczny wózek widłowy - mówią nam w fabryce w Nowym Sączu.

Fakro produkuje w sześciu zakładach w Polsce; trzy ma na Ukrainie - blisko Kijowa (produkcja elementów drewnianych), w miejscowości Szkło 40 km od granicy z Polską (produkcja elementów metalowych) oraz największy we Lwowie (sprzedaż oraz produkcja okien i schodów na tamtejszy rynek).

Ten ostatni zakład pod koniec września został poważnie zniszczony w wyniku ataku rosyjskich dronów. Z wyliczeń firmy wynika, że straty sięgną 30 mln zł. Efekt ataku jest jednak taki, że firma Fakro ma obecnie ograniczone możliwości sprzedażowe na Ukrainie.

- Sprzedaż, choć na bardzo ograniczonym poziomie, nadal się odbywa. Tę wyrwę łatamy, wysyłając gotowe produkty z fabryki w Nowym Sączu. Poważniejszą stratą jest dla nas przerwa w dostawie elementów drewnianych z tego zakładu do Polski. Nasza ogólna produkcja w Fakro działa w sposób niezachwiany, dzięki wcześniej przygotowanym zapasom - mówił WNP.PL Wojciech Klimek, członek zarządu Fakro ds. produkcji.

Nowy Sącz kluczowy w grupie. Więcej automatyzacji niż robotyzacji

Teraz z Wojciechem Klimkiem rozmawiamy o tym, jak usprawnia się pracę w najważniejszym zakładzie w grupie – właśnie w Nowym Sączu.

Jak mówi nam wiceprezes Fakro, dużo więcej jest tam automatyzacji niż robotyzacji.

- Wychodzimy z założenia, że tam, gdzie się da automatyzować, nie ma potrzeby wdrażać robota. W wielu przypadkach taka organizacja pracy jest bardziej wydajna niż samo ramię robota - wyjaśnia.

- Obróbka drewna i produkcja seryjna elementów może być mocno zautomatyzowana już przy wykorzystaniu dość klasycznych urządzeń. Serie krótsze lub mające w sobie coraz bardziej skomplikowane rozwiązania techniczne wymagają elastyczności. Zastosowanie centrum obróbczego, wieloosiowego daje taką uniwersalność. To są wysokie koszty, wydajność tych centrów też nie jest tak duża jak seryjnych urządzeń, ale jesteśmy zmuszeni do ich wykorzystania z uwagi na coraz bardziej zindywidualizowane produkty - uzupełnia.

Fabryka w Nowym Sączu to kompleks wielu hal, które nie są z sobą połączone. Między innymi dlatego firma dotychczas nie zdecydowała się na wprowadzenie robotów AGV (ang. Automated guided vehicles, mobilne, bezzałogowe pojazdy, zaprogramowane do transportu towarów po wyznaczonej ścieżce w obrębie magazynu), które – w sposób autonomiczny – dostarczałyby cięższe elementy na wskazane etapy produkcji.

- Tego typu robot musi pracować raczej w obrębie jednego budynku, bez wyjeżdżania na zewnątrz. Obróbkę drewna robimy w jednej hali i przewożenie go w inne miejsca na razie jest wygodniejsze klasycznym wózkiem widłowym - mówi Piotr Grzesiak, zastępca dyrektora technologii i organizacji produkcji w Fakro.

Nowy produkt, który zmienił organizację produkcji

Niedawno firma Fakro zdecydowała się wejść na rynek schodów strychowych z własną ofertą. To przykład tego, jak produkt może zmienić organizację całej produkcji w fabryce.

- Ostatnio realizowaliśmy duży projekt: uruchomienie linii produkcyjnej schodów modułowych w fabryce w Nowym Sączu. To jest linia, która powstawała od zera i dlatego mieliśmy możliwość wdrażania rozwiązań z najwyższej półki. Są to maszyny dedykowane, projektowane dla nas - wylicza Grzesiak.

Sam produkt jest zaprojektowany w duchu przemysłu 4.0 - są to schody modularne, które w prosty sposób, z wykorzystaniem odpowiednich modułów, można dostosować do potrzeb klienta i tworzyć dzięki temu różne typy schodów.

Sztuczna inteligencja w produkcji okien i drzwi

Jak sztuczna inteligencja wspiera jakość i wydajność procesów w zakładach Fakro? Maszyny uczą się… z drewna.

W procesie wycinania elementów z drewna biorą udział skanery, które wykrywają, oceniają i wycinają wady.

- Zdecydowanie zwiększyliśmy jakość naszych produktów, zmniejszając przy tym koszty – wycinane są te wady, które są naprawdę niezbędne. Skaner jest w stanie analizować sytuację na bieżąco ze wszystkich stron. Człowiek widzi tylko z jednej i jego ocena potrafi być subiektywna - tłumaczy Wojciech Klimek.

Sztuczna inteligencja wykorzystywana jest przez Fakro także przy obróbce szkła.

- W jednym z pieców do hartowania szkła oprogramowanie jest w stanie tak sterować procesem produkcji, by każda szyba miała tę samą jakość. Każdy element jest osobno monitorowany i może mieć na bieżąco zmieniane ustawienia. Do tego ten piec zużywa o 40 proc. mniej energii niż poprzednia jego wersja - dodaje Wojciech Klimek.