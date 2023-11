W Gdańsku wręczono nagrody IV edycji konkursu Pro bono Poloniae im. Dawida Krupeja

W Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku w sobotę odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród IV edycji konkursu Pro Bono Poloniae im. Dawida Krupeja. Pierwsze miejsce zajęła Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Obecny na uroczystości wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin przypomniał, że sobotnia gala odbywa się w 105. rocznicę odzyskania niepodległości. "Warto pamiętać, o tym, że żyjemy w niebezpiecznych czasach, ponieważ imperializm rosyjski ponownie podnosi głowę i nie będzie ograniczać się wyłącznie do Ukrainy" - stwierdził.

"Należy pamiętać, że niepodległość i wolność nie są czymś danym raz na zawsze i codziennie musimy o nią walczyć, starać się" - podkreślił wiceminister.

Dyrektor muzeum prof. Grzegorz Berendt, który również nawiązał do rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zaznaczył, że Polacy pochodzący z różnych frakcji politycznych, środowisk, 105 lat temu doprowadzili do tego, że Rzeczpospolita stała się faktem, mogła walczyć o swoje miejsce na mapie Europy. "Historycy opisują te wydarzenia, ale to artyści: muzycy, aktorzy, filmowcy plastycy są tymi, którzy wywołują emocje i dlatego w polskiej instytucji kultury, jakim jest Muzeum II Wojny Światowej organizujemy już po raz IV konkurs Pro Bono Poloniae. im. Dawida Krupeja, w którym oddajemy głos ludziom sztuki, aby oni przemówili do nas na temat historii" - podkreślił.

Zwycięzcą IV edycji konkursu Pro Bono Poloniae im. Dawida Krupeja została Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu za cykl 12 filmów-etiud zrealizowanych przez studentów pod kierunkiem reż. Piotra Zarębskiego. Jemu przyznana została również trzecia nagroda za film pt. "Sumienie Hioba - rzecz o ks. Bolesławie Stefańskim". Drugie miejsce zajęło Stowarzyszenie Discantus za koncert "Requiem kaszubskie".

Nagrodzeni otrzymali nagrody pieniężne. Za zajęcie pierwszego miejsca 5 tys. zł, za drugie miejsce - 3 tys. zł, za miejsce trzecie 2 tys. zł (brutto).

Po uroczystości wręczenia nagród odbył się koncert Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej.

Konkurs Pro bono Poloniae został ustanowiony ku pamięci Dawida Krupeja (1991-2020), absolwenta Akademii Muzycznej w Gdańsku, byłego pracownika Muzeum II Wojny Światowej, radnego Miasta Gdańska, pracownika Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, artysty i społecznika.

Celem konkursu jest uhonorowanie wyróżniających się organizacji pozarządowych, chórów, zespołów muzycznych oraz do indywidualnych artystów, którzy swoją działalnością promowali polską kulturę w kraju i za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem wątków historycznych i patriotycznych oraz promocji polskiej historii w latach 1939-1945.