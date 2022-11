W Gdańsku wręczono nagrody w III edycji konkursu Pro bono Poloniae im. Dawida Krupeja

W Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku wręczono w piątek nagrody w trzeciej edycji konkursu Pro bono Poloniae im. Dawida Krupeja. Laury przyznano w dwóch kategoriach: Organizacje Pozarządowe oraz Chóry, zespoły, osoby prywatne.

Celem konkursu Pro bono Poloniae im. Dawida Krupeja jest uhonorowanie wyróżniających się organizacji pozarządowych, chórów, zespołów muzycznych oraz do indywidualnych artystów, którzy swoją działalnością promowali polską kulturę w kraju i za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem wątków historycznych i patriotycznych oraz promocji polskiej historii w latach 1939-1945.

Jak powiedział PAP dyrektor Muzeum II Wojny Światowej prof. Grzegorz Berendt, jest to konkurs zapoczątkowany jeszcze kiedy Muzeum II Wojny Światowej kierował dr Karol Nawrocki, który był autorem inicjatywy.

"My to dzieło kontynuujemy adresując je do tych wszystkich, którzy swój talent, swoją inwencję chcą przeznaczyć na upamiętnienie ważnych postaci, ważnych wydarzeń, w dziejach Polski, w dziejach XX wieku. Tym samym już trzeci rok z rzędu witamy 11 listopada w progach Muzeum II Wojny Światowej wykonawców, a o tym, kto staje przed nami decyduje jury składające się z plastyków i muzyków. Łącząc naszą wiedzę, doświadczenie i wrażliwość staramy się wyłonić te dzieła, które w sposób najbardziej dojmujący mówią o ważnych postaciach i wydarzeniach z przeszłości" - mówił.

List do uczestników uroczystości skierował wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin, który podkreślił, że III edycja konkursu Pro bono Poloniae im. Dawida Krupeja ma charakter wyjątkowy z uwagi na datę uroczystej gali finalizującej konkursową rywalizację.

"Narodowe Święto Niepodległości, to dla wielu Polaków najważniejsza uroczystość państwowa upamiętniająca uzyskanie suwerenności przez nasz kraj po I wojnie światowej. To również dzień, w którym otwiera się bogate zasoby polskiej pamięci i tradycji. Częstokroć rodzinnej pamięci o pokoleniach Polaków żyjących ideą wolnej Polski i oddających swe życie dla niej" - napisał.

Laureatami III edycji konkursu Pro Bono Poloniae im. Dawida Krupeja w kategorii Organizacje Pozarządowe zostali: Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej Gryf za film "Pseudonim Lufa" - historia ppor. Henryka Wieliczki ps. Lufa, żołnierza, partyzanta i oficera 5., a następnie 6. Wileńskiej Brygady AK (I miejsce), Stowarzyszenie Artystyczne "Usta Usta" za spektakl "Gdzieś daleko stąd" Teatru Usta Usta Republika (II miejsce), Fundacja Brama Epok za "Nasz, lokalny Patriotyzm" - działania Fundacji Brama Epok w Cielętach, m.in. mural "Nasze dziedzictwo" (III miejsce).

W kategorii "Chóry, zespoły, osoby prywatne" nagrody otrzymali: Sebastian Ryś za monodram "Kolumbowie - piegowata pogoda" (I miejsce), Agata Leśniewska wraz z zespołem za koncert w hołdzie Powstańcom Warszawskim (II miejsce), Teatr "Słudzy Jej Królewskiej Mości" za spektakl "Dzieci z naszego podwórka" (III miejsce).

Po uroczystości wręczenia nagród odbył się koncert upamiętniający wydarzenia 11 listopada 1918 roku w wykonaniu orkiestry i chóru Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie pod dyr. Jacka Bonieckiego.

Konkurs Pro bono Poloniae został ustanowiony ku pamięci Dawida Krupeja (1991-2020), absolwenta Akademii Muzycznej w Gdańsku, byłego pracownika Muzeum II Wojny Światowej, radnego Miasta Gdańska, pracownika Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, artysty i społecznika, którego "praca zawodowa, zacięcie organizatorskie i nadprzeciętne uzdolnienia wokalno-muzyczne służyły podtrzymywaniu ducha polskości i były dowodem żywego patriotyzmu kultywowanego w młodym pokoleniu".