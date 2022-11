W imieniu prezydenta złożono kwiaty przed sarkofagiem Ignacego Jana Paderewskiego

Z okazji rocznicy urodzin, przed sarkofagiem Ignacego Jana Paderewskiego - wybitnego pianisty, kompozytora, męża stanu, jednego z Ojców niepodległości - złożono kwiaty w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy - poinformowała w niedzielę Kancelaria Prezydenta.

Ignacy Jan Paderewski urodził się 6 listopada 1860 roku (18 listopada według kalendarza gregoriańskiego). Był nie tylko wybitnym pianistą i kompozytorem, ale też działacz na rzecz odbudowy niepodległej Polski, premierem oraz przewodniczącym Rady Narodowej RP, uznawanym za jednego z ojców niepodległości.

"Z okazji rocznicy urodzin Ignacego Jana Paderewskiego w imieniu Prezydenta Andrzeja Dudy, w podziemiach Bazyliki Archikatedralnej pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Warszawie, złożono kwiaty przed sarkofagiem wybitnego pianisty, kompozytora, męża stanu - jednego z Ojców niepodległości" - poinformowała na Twitterze Kancelaria Prezydenta.

Paderewski naukę gry na pianinie rozpoczął jako 12-latek w warszawskim Instytucie Muzycznym. W celu doskonalenia warsztatu dwukrotnie wyjeżdżał do Królewskiej Akademii Muzycznej w Berlinie, gdzie poznał wielu czołowych kompozytorów i wirtuozów owego czasu, m.in. Richarda Straussa, Antoniego Rubinsteina i Pabla de Sarasatego.

Kontakty te oraz wpływy Heleny Modrzejewskiej skłoniły go do rozpoczęcia kariery pianisty. Dzięki pierwszemu występowi w Krakowie w październiku 1884 roku zdobył fundusze na wyjazd do Wiednia, gdzie uczył się pod kierunkiem Teodora Leszetyckiego.

Paderewski był artystą koncertującym na całym świecie, jednym z największych pianistów swojej epoki. W czasie I wojny światowej, wykorzystując liczne znajomości w świecie polityki, wspierał dążenia Polski do odzyskania niepodległości. W 1919 r. jako premier i minister spraw zagranicznych stanął razem z Romanem Dmowskim na czele delegacji polskiej na konferencję pokojową w Paryżu i podpisał w imieniu Polski traktat wersalski.

Ignacy Jan Paderewski zmarł 29 czerwca 1941 r.