W Jeleniej Górze i Legnicy PiS wygrywa wybory do Sejmu, ale traci trzech senatorów na rzecz opozycji

Wybory w okręgu 1. obejmującym dawne województwa jeleniogórskie i legnickie zakończyły się nieznaczną przewagą Prawa i Sprawiedliwości - 34,8 proc. - nad Koalicją Obywatelską - 33,78 proc. W obejmujących ten teren senackich okręgach nr 1, 2 i 3 tryumfowała opozycja.

W okręgu nr 1 zagłosowało 512 177 osób, spośród 716 400 uprawnionych, co oznacza frekwencję na poziomie ok. 71,49 proc. PiS i KO otrzymały zbliżony wynik, choć to PiS wygrało w okręgu. Prawdopodobnie obie partie wprowadzą zatem po pięciu reprezentantów, dla pozostałych komitetów zostaną do rozdzielenia dwa mandaty.

Na Prawo i Sprawiedliwość oddano 174 643 głosy, co przełożyło się na wynik 34,80 proc. Najwięcej głosów zdobyła obecna marszałek Sejmu Elżbieta Witek, zagłosowały na nią 89 172 osoby. Oprócz niej, pewne miejsce w Sejmie ma Marzena Machałek, na którą zagłosowały 18 363 osoby, oraz Krzysztof Kubów z poparciem 15 928 wyborców. Czwarty w kolejce po mandat jest Szymon Pogoda, który uzyskał 10 117 głosów.

Najprawdopodobniej PiS nie będzie miał w tym okręgu reprezentacji złożonej z 6 posłów, jak po wyborach w 2019 roku. Wówczas partii udało się uzyskać nad przeciwnikiem kilkanaście procent przewagi. Jeśli do parlamentu wejdzie jeszcze jeden poseł z tej partii, to będzie to Wojciech Zubowski, na którego zagłosowało 8 527 osób.

Na Koalicję Obywatelską zagłosowało 169540 osób. Najwięcej głosów zdobył startujący z trzeciej pozycji Piotr Borys, którego poparło 44 912 wyborców. Oprócz niego w Sejmie na pewno znajdzie się startujący z numerem 2 Robert Kropiwnicki, który zdobył 31 838 głosów, oraz otwierająca listę Zofia Czernow, która zyskała poparcie 30 258 wyborców.

W 2019 roku Koalicja Obywatelska wprowadziła z okręgu nr 1 trzech posłów, uzyskawszy wynik 25,02 proc. Obecnie partia zdobyła 33,78 proc. głosów. Jeżeli w Sejmie znajdzie się jeszcze jakiś przedstawiciel tej partii, to będzie to Łukasz Horbatowski, który zyskał poparcie 13 934 głosujących. Następna w kolejce jest startująca z 4 miejsca Iwona Krawczyk, która dostała 8 831 głosów.

Najpewniej po jednym mandacie w okręgu nr 1 uzyskają politycy startujący z list Nowej Lewicy i Trzeciej Drogi. Na Nową Lewicę w zagłosowało tam 47 715 osób - faworytem jest Arkadiusz Sikora, który zdobył 12 048 głosów. Z kolei Trzecia Droga zyskała głosy 53 958 wyborców. Największym poparciem 16 120 osób cieszył się otwierający listę Tadeusz Samborski.

Na Konfederację w okręgu nr 1 zagłosowało 31 770 osób, co oznacza wynik 6,33 proc. Jednakże przedstawiciel tej partii najpewniej nie dostanie się do Sejmu. Najwięcej głosów zebrał w tym okręgu otwierający listę Robert Grzechnik. W wyborach zagłosowały na niego 11 163 osoby.

Okręg nr 1 w wyborach do Sejmu obejmuje Jelenią Górę, Legnicę, oraz powiaty bolesławiecki, głogowski, jaworski, karkonoski, kamiennogórski, legnicki, lubański, lubiński, lwówecki, polkowicki, zgorzelecki i złotoryjski.

Prawo i Sprawiedliwość straciło trzech senatorów w okręgach 1, 2 i 3 obejmujących dawne województwa legnickie i jeleniogórskie (obecnie część województwa dolnośląskiego).

Waldemar Witkowski (39,36 proc.) z Nowej Lewicy został senatorem w okręgu nr 1 obejmującym powiaty bolesławiecki, lubański, lwówecki i zgorzelecki. Kandydat reprezentujący pakt senacki wygrał z dotychczasowym senatorem Rafałem Ślusarzem (32,45 proc.) z Prawa i Sprawiedliwości.

Marcin Zawiła (42,03 proc.) z Koalicji Obywatelskiej został senatorem w okręgu nr 2 obejmującym miasto Jelenia Góra, a także powiaty jaworski, kamiennogórski, karkonoski i złotoryjski. Kandydat reprezentujący tzw. pakt senacki wygrał z dotychczasowym senatorem Krzysztofem Mrozem (30,57 proc.) z Prawa i Sprawiedliwości.

Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska (38,37 proc.) z Nowej Lewicy została senatorką w okręgu nr 3 obejmującym miasto Legnica i powiaty głogowski, legnicki, lubiński, i polkowicki. Kandydatka reprezentująca tzw. pakt senacki wygrała z dotychczasową senatorką Dorotą Czudowską (36,30 proc.) z Prawa i Sprawiedliwości.