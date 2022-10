W Kamieniu Śląskim trwają obrady 393. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski

W sanktuarium św. Jacka w Kamieniu Śląskim we wtorek rozpoczęły się obrady 393. Zebrania Plenarnego KEP. Tematem przewodnim spotkania jest synodalność Kościoła - powiedział sekretarz KEP bp. Artur Miziński.

Dwudniowe obrady Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski poprzedziło spotkanie z dziennikarzami bpa Artura Mizińskiego i bpa Andrzeja Czai, gospodarza spotkania. Bp. Miziński podkreślił, że głównym tematem rozmów biskupów w Kamieniu Śląskim będzie trwający synod biskupów.

"Synodalność jest wpisana w styl bycia Kościoła, w naturę Kościoła. Papież Franciszek zwrócił na to uwagę, zwołując synod biskupów, który poświęcony jest synodalności Kościoła. Synod, trwający ponad dwa lata, ma różne etapy. Jesteśmy już poza etapem diecezjalnym i krajowym. W sierpniu na Jasnej Górze, podczas Rady Biskupów Diecezjalnych została przedstawiona synteza krajowa tegoż podsumowania etapu krajowego. Została przekazana do sekretariatu synodu w Watykanie. Jesteśmy w fazie przygotowania, jeżeli chodzi o kontynent europejski, tej fazy kontynentalnej. Spotkanie odbędzie się w lutym 2023 r. w Pradze" - powiedział sekretarz KEP.

W środę z uczestnikami obrad w Kamieniu Śląskim spotka się sekretarz generalny synodu biskupów w Watykanie kardynał Mario Grech.

"Liczymy na to, że nie tylko podzieli się uwagami, które nasunęły się po zebraniu syntez krajowych, ale także przybliży nam te kolejne etapy, które są przed nami" - powiedział bp. Miziński.

Część obrad będzie poświęcona bieżącej sytuacji Kościoła katolickiego w Polsce i stojącym przed nim wyzwaniom.

"Będą się przewijać różne zagadnienia dotyczące kwestii duszpasterstwa, wychowania, dyscypliny sakramentów, życia kultu bożego, misji, pomocy charytatywnej. To są kwestie, które są podejmowane na każdym zebraniu plenarnym. Będzie część poświęcona sprawom prawnym, wyborom, które będą w strukturach Konferencji Episkopatu Polski"- zapowiedział bp. Miziński.

Ksiądz biskup Andrzej Czaja, wyjaśniając powody, dla których zebranie odbywa się w Kamieniu Śląskim, przypomniał o 50. rocznicy powołania diecezji opolskiej. Zaznaczył, że mimo niewielu lat istnienia diecezja czerpie swoje tradycje z bardzo bogatego dziedzictwa archidiecezji wrocławskiej, której korzenie sięgają roku tysięcznego.

"Nasza diecezja, jak określał ją abp Alfons Nossol, to taka diecezja bardziej leśno-polna. Miał na myśli to, że oprócz większych miast, jak Opole, jest jeszcze Kędzierzyn-Koźle, Racibórz i Nysa, a potem mniejsze miasteczka i oczywiście całe bogactwo wiejskich środowisk. Szczególny rys naszej diecezji to wielokulturowość i wielonarodowość. Musimy kształcić ludzi otwartych na inność" - powiedział biskup Czaja.

Biskup Czaja przypomniał, że Kamień Śląski, przez wiele lat będący siedzibą rodu Odrowążów, jest miejscem urodzenia św. Jacka, błogosławionej Bronisławy i błogosławionego Czesława. Święty Jacek jest jedynym świętym z naszej części Europy, którego figura znalazła się na kolumnadzie Berniniego na placu św. Piotra w Watykanie.

We wtorek po południu w bazylice na Górze św. Anny z udziałem uczestników zebrania odbędzie się liturgia dziękczynna związana z jubileuszem diecezji i z modlitwą o pokój i szybkie zakończenie wojny na Ukrainie.