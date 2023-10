W Katowicach rusza Toolex, czyli targi dla nowoczesnego przemysłu

Targi Toolex trafiły na stałe do kalendarzy specjalistów w dziedzinie obróbki. To przegląd najnowocześniejszych maszyn, narzędzi i technologii, ale też trendów zmieniających polski przemysł. Okraszony w dodatku specjalistyczna konferencją i ciekawym konkursem.

Dziś (3 października) w Międzynarodowym Centrum Kongresowym (MCK) w Katowicach rozpoczną się 15. Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki Toolex. Towarzyszą im konferencja Nowy Przemysł 4.0 oraz konkurs The Best of Industry 4.0.

Toolex to największe w Polsce wydarzenie targowe poświęcone branży obrabiarek oraz narzędziowej, podczas którego wystawcy prezentują najnowsze rozwiązania związane z technologią obróbki.

Debaty, prezentacje oraz spotkania z ekspertami

W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach podczas targów spotkają się przedstawiciele firm, zajmujący się projektowaniem, produkcją i dystrybucją maszyn do obróbki oraz narzędzi skrawających.

Wydarzeniem towarzyszącym targom jest konferencja Nowy Przemysł 4.0 - dwa dni debat, prezentacji i spotkań w szerokim gronie odbiorców zainteresowanych przyszłością produkcji przemysłowej w Polsce i zmianami technologicznymi, które determinują perspektywy jej rozwoju.

W ramach targów organizowany jest konkurs The Best of Industry 4.0 - w dwóch kategoriach: zakłady produkcyjne - czyli fabryki przyszłości i najciekawsze wdrożenia u wiodących producentów, a także najlepsze technologie, produkty i usługi dla nowoczesnego przemysłu.

Toolex i towarzysząca mu konferencja przyciągnie m.in. przedstawiciele kadry zarządzającej - prezesów i kierowników firm produkcyjnych, a także praktyków nowoczesnego przemysłu - wysokiej klasy specjalistów, operatorów CNC, programistów, kontrolerów jakości i techników utrzymania ruchu.

W minionym roku na 14. edycja targów Toolex gościła 150 wystawców z ośmiu różnych krajów, MCK odwiedziło prawie 6 tys. osób.