W Koksowni Przyjaźń powstanie instalacja badawcza separacji wodoru z gazu koksowniczego

Kosztem ok. 10 mln zł w należącej do Grupy JSW Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej powstanie instalacja badawcza do wydzielania wodoru z gazu koksowniczego. Umowę w tej sprawie podpisały w czwartek spółka JSW Koks oraz Instytut Technologii Paliw i Energii w Zabrzu.

- Rezultatem tych działań będzie opracowanie i pozyskanie technologii do oczyszczania odseparowanego wodoru o wysokiej czystości, co w przyszłości umożliwi dywersyfikację produktową, a tym samym poszerzenie struktury przychodów Grupy Kapitałowej JSW poprzez sprzedaż wodoru - wyjaśniła prezes JSW Koks Iwona Gajdzik-Szot.

Wiceprezes JSW ds. rozwoju Wojciech Kałuża przypomniał, że gaz koksowniczy zawiera w sobie ponad 50 proc. wodoru, czyli ekologicznego paliwa przyszłości.

- Chcemy go odseparować, a potem osiągnąć skalowalność, co pozwoli na zwiększenie i dywersyfikację gamy produktów, a co za tym idzie - przychodów Grupy Kapitałowej JSW - powiedział.

Przedsięwzięcie - jak informują przedstawiciele Grupy JSW - jest unikatowe w skali europejskiego koksownictwa. W pierwszym etapie nastąpi modernizacja i dostosowanie istniejącej instalacji adsorpcji zmiennociśnieniowej (PSA - z ang. pressure swing adsorption), służącej do rozdziału gazów, w tym do produkcji wodoru, będącej własnością Głównego Instytutu Górnictwa. Będzie ona zaadaptowana do warunków i specyfiki Koksowni Przyjaźń.

Projekt ma potrwać maksymalnie dwa lata, z czego same badania nie dłużej niż pół roku. W instalacji ma być pozyskiwany wodór o jakości zgodnej ze stosowną normą ISO, określającą typ i klasę dla gazowego paliwa wodorowego stosowanego w samochodach z ogniwami paliwowymi typu PEM (z ang. proton exchange membrane - ogniwa paliwowe polimerowe z membraną).

Za realizację projektu odpowiada konsorcjum, którego liderem jest zabrzański Instytut Technologii Paliw i Energii, a partnerem Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Nowych Syntez Chemicznych z Puław. Wartość zawartej umowy przekracza 9,5 mln zł, zaś kolejne ponad 1,4 mln zł to tzw. success fee, czyli dodatkowe wynagrodzenie za osiągnięcie odpowiednich parametrów, w tym oczekiwanej jakości wodoru.