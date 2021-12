W Kościele dziś Niedziela Świętej Rodziny

W pierwszą niedzielę po Bożym Narodzeniu w Kościele katolickim obchodzimy święto Świętej Rodziny. W liście z tej okazji polscy biskupi podkreślili, że rodzina jest kluczowa dla właściwego rozwoju człowieka, dlatego nie należy jej poddawać eksperymentom społecznym lub wpływom współczesnych utopii.

Święto świętej Rodziny w Kościele katolickim zaczęto obchodzić od XVIII wieku. Ustanowił je 4 listopada 1684 r. w Kanadzie, za aprobatą papieża Aleksandra VII, biskup Francois Montmorency-Laval.

Na stałe do liturgii wprowadził je papież Leon XIII, który na prośbę kard. Bausa, arcybiskupa Florencji, 20 listopada 1890 r. wydał dekret aprobujący "kult czci zwrócony ku Rodzinie Świętej". Zatwierdził je w roku 1903. W swoich pismach m.in. "Neminem fugit" z 14 czerwca 1892 r. i "Cum nuper" papież zachęcał do naśladowania Najświętszej Rodziny. Leon XIII był też pierwszym papieżem, który wskazał na małżeństwo jako miejsce uświęcenia.

Papież Benedykt XV w roku 1922 rozszerzył święto Świętej Rodziny na cały Kościół.

W tym roku z okazji Niedzieli Świętej Rodziny Rada ds. Rodziny KEP wydała list, w którym przypomina, że rodzina w wymiarze ogólnospołecznym i religijnym jest najstarszą, powszechną i naturalną wspólnotą, która funkcjonuje we wszystkich kulturach". Jak zaznaczyli - "Jest ona najcenniejszym dobrem ludzkości".

"Bł. kard. Stefan Wyszyński wielokrotnie wzywał rodziny, aby były silne Bogiem, gdyż tylko wówczas będą zdolne pokonać trudności i przetrwać nawet największe życiowe burze" - przypomnieli biskupi.

Zwrócili uwagę, że "rodzina, zapoczątkowana w przymierzu małżeńskim, urzeczywistnia się w pełni w rodzicielstwie".

Podkreślili, że "rodzice mają prawo wybrać dla dzieci taki model wychowania moralnego i religijnego, który odpowiada ich własnym przekonaniom". Względem tych praw i obowiązków społeczności wyższego rzędu, takie jak Kościół i państwo, spełniają rolę pomocniczą.

Zaznaczyli, że "zadania pasterskie rodzina realizuje poprzez praktykowanie ducha służby oraz przezwyciężanie niezgody, niewierności i zazdrości. "W rodzinie człowiek uczy się posłuszeństwa i odpowiedzialności za siebie i innych. W rodzinie również uczymy się troski o środowisko naturalne, integralnej ekologii i odpowiedzialności za przyszłość świata" - napisali biskupi.

Wskazując na przykłady świętych małżonków i rodzin zaznaczyli, że "pomimo trudnych okoliczności i kryzysu wartości, można pozostać wiernym Bogu, wspierać się wzajemnie w rodzinie i przez to być również uczciwym i dobrym człowiekiem".

Zgodnie z decyzją papieża Franciszka w przypadającą 19 marca uroczystość św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny zainaugurowany zostanie Rok Rodziny poświęcony głębszej refleksji nad adhortacją apostolską "Amoris laetitia". Tego dnia minęła piąta rocznica od jej wydania.

Rok Rodziny zakończy się obchodami X Światowego Spotkania Rodzin, które odbędzie się w Rzymie w czerwcu 2022 roku.

W Niedzielę Świętej Rodziny w wielu kościołach podczas mszy świętych małżonkowie odnawiają swoje przyrzeczenia. "To dobra okazja do szczególnej modlitwy za małżeństwa, refleksji na temat tego sakramentu, a dla samych małżeństw, do odnowienia więzi miłości oraz rodzinnego dziękczynienia za otrzymywane łaski" - podkreślił ks. dr Marcin Szczerbiński, dyrektor wydziału duszpasterstwa rodzin w warszawskiej kurii.

Metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz 26 grudnia będzie celebrował mszę św. o godz. 12.00 w Świątyni Opatrzności Bożej. Natomiast ordynariusz warszawsko-praski biskup Romuald Kamiński o godz. 12.00 będzie celebrował liturgię w parafii Świętej Rodziny na stołecznym Zaciszu, zaś biskup pomocniczy Jacek Grzybowski o godz. 13.00 w konkatedrze Matki Bożej Zwycięskiej.