W Kościele katolickim III niedziela Adwentu nazywana jest niedzielą gaudete, czyli radości

W Kościele katolickim III niedziela Adwentu nazywana jest "niedzielą gaudete", czyli niedzielą radości. Szaty liturgiczne są koloru różowego, a nie, jak w pozostałe niedziele Adwentu, fioletowe. Teksty liturgii tej niedzieli mówią o radości z zapowiadanego przyjścia Chrystusa, który przyniósł odkupienie

Nazwa niedziela gaudete pochodzi od słów antyfony na wejście: "Gaudete in Domino", czyli "Radujcie się w Panu". Zaproszenie do radości jest umotywowane tym, co czytamy w liście do Filipian: "Pan jest blisko". Prorok Izajasz nazywa Chrystusa Emmanuelem, czyli "Bogiem z nami", tak, więc w samym centrum Ewangelii Bożego Narodzenia jest radość.

Papież Benedykt XVI w encyklice "Deus Caritas Est" wskazuje, że "chrześcijaństwo to nie jest system intelektualny, zbiór dogmatów czy moralizm". "Chrześcijaństwo to spotkanie, historia miłosna, to wydarzenie. (...) Chrześcijaninem nie zaczyna się być poprzez podjęcie decyzji etycznej czy poprzez wielką ideę, ale tylko poprzez spotkanie z Osobą, która wskazuje nam nowe życiowe horyzonty, a co za tym idzie decydujący kierunek życia" - wyjaśnia papież.

Orędziu z 15 marca 2012 r. na Światowy Dzień Młodzieży zatytułowanym "Radujcie się zawsze w Panu", Benedykt XVI podkreśla, że "powołaniem Kościoła jest nieść światu radość prawdziwą i trwałą, tę, którą aniołowie zwiastowali pasterzom z Betlejem w noc narodzin Jezusa.

"Kiedy archanioł Gabriel zwiastuje Maryi Pannie, że zostanie Matką Zbawiciela, jego pierwszym słowem jest: +Raduj się! Po narodzinach Jezusa anioł Pański mówi do pasterzy: +Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś bowiem, w mieście Dawida, narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan+. Mędrcy, którzy szukali Dzieciątka, +gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali+. Powodem tej radości jest, więc bliskość Boga, który stał się jednym z nas" - wskazał papież Benedykt XVI.

Zwrócił także uwagę, że "prawdziwe radości, zarówno małe, powszednie, jak i wielkie życiowe radości, mają swe źródło w Bogu, nawet jeśli tego nie widać na pierwszy rzut oka, ponieważ Bóg jest komunią wiecznej miłości, nieskończoną radością, która nie jest zamknięta w sobie, ale rozprzestrzenia się, aby objąć tych wszystkich, których miłuje Bóg i którzy Go miłują".

Benedykt XVI ostrzegł jednocześnie przed logiką konsumpcji, która obiecujące fałszywe szczęście. "Doświadczenie pokazuje, że posiadanie i szczęście nie idą w parze. Wiele osób, otoczonych obfitością dóbr materialnych, często nęka rozpacz, smutek i poczucie pustki" - zwrócił uwagę papież.

Wskazując na dwie postaci - Piera Giorgio Frassatiego i Chiarę Badano, napisał, że "dzięki wierze nie tracili radości nawet w obliczu cierpienia i przeciwności".

"Odczucie, że Bóg mnie miłuje, może przekształcić całe życie i przynieść zbawienie. Zacheusz postanawia zmienić swoje życie i oddać połowę posiadanych dóbr ubogim" - wskazał Benedykt XVI.

W Adhortacji Apostolskiej "Gaudete in Domino" (o radości chrześcijańskiej) papież Paweł VI w 1975 roku napisał, że "należy rozwijać w sobie umiejętność radowania się, cieszenia się, korzystania z wielorakich radości ludzkich, jakich Bóg Stwórca użycza nam na tę doczesną pielgrzymkę".

"Im bardziej będziemy mieli radość w sobie, tym bardziej też będziemy mogli odkrywać prawdę o tym, że Chrystus wciąż przychodzi do nas, tym bardziej będzie w nas świadomość, że On puka do naszych serc" - wskazał papież.

Niedziela "Gaudete" jest jednym z dwóch dni w roku, kiedy kapłan może sprawować liturgię w szatach koloru różowego, który wyraża przewagę światła, a tym samym bliskość Bożego Narodzenia.