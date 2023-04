W Kościele w Polsce dzieci przystępują do pierwsza Komunii św. na zakończenie III klasy szkoły podstawowej

W maju w większości parafii w Polsce dzieci przystępują do sakramentu pokuty i pojednania oraz pierwszej Komunii św. Zasady przygotowania i przeprowadzenia uroczystości precyzują wskazania Konferencji Episkopatu Polski z 29 sierpnia 2020 r. Zgodnie z nimi do sakramentów przystępują dzieci na zakończenie III klasy szkoły podstawowej.

Zgodnie z prawem Kościelnym, warunkiem dopuszczenia dzieci do pierwszej Komunii św. jest wiek, w którym zaczynają rozumować, czyli mniej więcej rok siódmy. "Małoletni przed ukończeniem siódmego roku życia nazywa się dzieckiem i uważany jest za niezdolnego do kierowania swoim postępowaniem; po skończonym siódmym roku życia domniemywa się, że potrafi używać rozumu" - wskazuje Kodeks prawa kanonicznego.

"Celem przygotowanie dzieci do sakramentów jest "doprowadzenie dziecka do świadomego i osobistego spotkania z kochającym i przebaczającym Chrystusem oraz zjednoczenia z Nim w Komunii Świętej". "Celem formacji jest także głębsze wprowadzenie dziecka we wspólnotę Kościoła przez doświadczenie wspólnoty wiary i miłości we wspólnocie parafialnej" - wskazali biskupi w wytycznych z 29 sierpnia 2020 r.

W dokumencie wyróżniono trzy okresy przygotowania: dalsze, które "polega na wychowaniu religijnym w rodzinie, regularnym uczestniczeniu w niedzielnej i świątecznej mszy św., a następnie na uczęszczaniu na lekcje religii (katechezę) w szkole; bliższe "polegające na udziale dziecka w katechezie szkolnej oraz parafialnej przewidzianej na I i II klasę szkoły podstawowej, stanowiącej wprowadzenie do katechezy sakramentalnej" oraz przygotowanie bezpośrednie, które "powinno mieć przede wszystkim charakter duchowy zmierzający do zdobycia osobistego doświadczenia religijnego i włączenia się we wspólnotę wierzących".

Zaznaczono, że po przyjęciu pierwszej Komunii św. "konieczne jest kontynuowanie formacji chrześcijańskiej poprzez systematyczne uczestnictwo w lekcjach religii i pogłębianie znajomości wiary katolickiej".

Biskupi wskazali, że "przyjęcie pierwszej Komunii św. odbywa się na zakończenie III klasy szkoły podstawowej, tj. ok. 10. roku życia dziecka". Zastrzegli, że "należy szanować lokalne tradycje tzw. wczesnej Komunii Św.". Wyjaśnili, że wówczas "główną rolę w przygotowaniu dzieci do sakramentu pokuty i pojednania oraz Eucharystii pełnią rodzice, którzy powinni pozostawać w ścisłej współpracy z katechetą i duszpasterzem miejsca zamieszkania dziecka".

Podkreślono, że "w uzasadnionych sytuacjach" możliwe jest przystąpienie do tych sakramentów poza parafią zamieszkania. Wówczas potrzebne jest zaświadczenia o odbyciu przygotowania.

Wskazano, że warunkiem rozpoczęcia przygotowania dzieci do sakramentów jest złożenie przez rodziców (opiekunów) deklaracji uczestnictwa w przygotowaniu oraz świadectwa chrztu dziecka, jeśli odbył się on poza parafią, w której ma przyjąć pierwszą Komunię Świętą. Kolejnym warunkiem jest "uczęszczanie na lekcje religii w szkole".

Ponad to, zgodnie z wytycznymi "dziecko powinno systematycznie uczestniczyć w niedzielnej mszy św. oraz nabożeństwach związanych z rokiem liturgicznym np. różańcu, drodze krzyżowej oraz w spotkaniach tematycznych". "Minimalna liczba spotkań to - 24, (w każdej klasie po 8 spotkań)" - czytamy w dokumencie KEP.

W przypadku dzieci mieszkających poza Polską, jeśli ich rodzice zdecydują się żeby przyjęły pierwszą Komunię św. w naszym kraju, potrzebny jest "dokument poświadczający przygotowanie i gotowość do przyjęcia tych sakramentów z parafii, do której przynależą". W sytuacji, kiedy nie jest możliwe przygotowanie za granicą, wówczas "warunki i zasady określa proboszcz parafii, w której ma nastąpić przyjęcie sakramentów".

Zgodnie z wytycznymi, "należy zachęcać dzieci i rodziców do uczestnictwa w nabożeństwach tzw. Białego Tygodnia, bądź też innych dobrych praktykach wypracowanych w diecezji, (np. Białe Niedziele)" - wskazali biskupi.

Zachęcili także do "ujednoliconego stroju" dla dzieci pierwszokomunijnych zastrzegając, że ubiór "nie może tworzyć dyskomfortu wśród dzieci i rodziców".

Odnosząc się do kwestii prezentów, biskupi ostrzegli, aby "kwestie materialne nie przysłoniły wartości duchowych oraz istoty przeżywanej uroczystości".

Zaznaczyli, że przygotowaniu dzieci do sakramentu powinna towarzyszyć formacja ich rodziców, dot. prawd wiary, liturgii, zasad moralnych i modlitwy oraz religijnego wychowania dzieci.