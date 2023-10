W. Kosiniak-Kamysz: najważniejsze jest teraz przekonać nieprzekonanych

Najważniejsze jest teraz przekonać nieprzekonanych, którzy się wahają – powiedział PAP w środę w Toruniu szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodał, że głos na Trzecią Drogę "jest najbardziej wartościowy, jeżeli ktoś chce zmiany".

Lider PSL uczestniczył w środę w XV Forum Samorządowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przed rozpoczęciem spotkania pytany przez PAP o kampanię wyborczą i jego intuicję odnośnie wyniku wyborów, że "najważniejsze jest teraz przekonać nieprzekonanych, którzy się wahają".

"Dlatego cały czas jest jazda po Polsce. Dziś jestem w woj. kujawsko-pomorskim, w części toruńskiej i bydgoskiej. Jutro na Pomorzu, w piątek na Podkarpaciu, a w sobotę mamy dużą konwencję w Krakowie. W niedzielę jestem na Lubelszczyźnie. Każdego dnia dziesiątki, setki rozmów, tysiące uściśniętych dłoni. Trzeba przekonywać, przekonywać, pokazywać program, nasze hasła i filozofię: dość kłótni i do przodu" - mówił Kosiniak-Kamysz.

Podkreślił, że część osób, które w ogóle nie chodzą na wybory, mówi, iż polityka ich nie interesuje.

"Odpowiadam im wówczas, że jeżeli ich polityka nie interesuje, to zaręczam, iż ona się od dawna nimi interesuje. To jest już popularne hasło. Apeluję, aby wyborcy nie oddawali swojego losu w ręce tych, z którymi się mogą nie zgadzać, którzy mają inne poglądy. Nie idąc na wybory, powierzasz swój głos komuś innemu, swojemu sąsiadowi, a warto, abyś to ty zadecydował" - zwrócił się do wyborców.

Zapewniał, że bez względu na to, na kogo obywatel zagłosuje, a on zachęca do głosowania na Trzecią Drogę, koalicja partii opozycyjnych, jeżeli będzie rządzić, będzie starała się o to, aby w Polsce "każdy czuł się dobrze".

"Wszyscy będą tak samo traktowani" - dodał. Wskazał, że głos oddany na Trzecią Drogę jest najbardziej wartościowy, jeżeli ktoś chce zmiany.

"Jeżeli chcecie pójścia do przodu, a nie powrotu do przeszłości, to głosujcie na Trzecią Drogę. Chcemy bardzo konkretnych spraw - emerytury bez podatku, dobrowolnego ZUS-u, wizyty u lekarza specjalisty w ciągu maksimum 60 dni, akademików za złotówkę, zielonej energii i minimalnych cen gwarantowanych w rolnictwie" - wymieniał.

Kosiniak-Kamysz powiedział, że koalicja rządowa z udziałem PSL i innych partii opozycyjnych będzie możliwa po uwzględnieniu "dwunastu gwarancji Trzeciej Drogi".

"Z tym idziemy, stawiamy na aktywność zawodową, odbudowę etosu pracy. Stawiamy na przedsiębiorców, ludzi zasuwających od świtu do nocy, na prawdziwych gospodarzy" - podsumował.